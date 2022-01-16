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Siyaset Solcular kuruyor: İşte üçüncü ittifakın ismi
Siyaset

Solcular kuruyor: İşte üçüncü ittifakın ismi

Sol partilerin "Halk İttifakı" isminde yoğunlaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:48:00 -
Solcular kuruyor: İşte üçüncü ittifakın ismi

2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hazırlıkları başladı. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ve AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yanına yeni ittifaklar eklenip eklenmeyeceğini merak edildiği sırada, sol partilerin yaptığı hamle, siyaset sahnesini hareketlendirdi. Buna göre sol partilerin, yeni ittifakın ismi için "Halk" kelimesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gelecek Partisi ve Deva Partisi de bu ittifakla görüşmelerini sürdürüyor. Şimdi bu iki ittifakın karşısındaki üçüncü ittifak da şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Barış Atay, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil tüm sol ve sosyalist partilere üçüncü ittifak çağrısında bulundu.

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