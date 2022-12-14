Solcu gruplar sokakları karıştırmaya çalışıyor! Şişli'de tehlikeli provokasyon..

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası, İslam düşmanlarını harekete geçirdi.

Sokak sokak gezerek tarikat ve cemaatleri hedef gösteren sol gruplar, bu kez kendilerini Şişli'de gösterdi.

SOL Parti, başı buyruk ve izinsiz bir şekilde bildiri dağıtıp “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Tarikat, cemaat düzenine son” şeklinde sloganlar attı.

"Tarikatların hepsini kapatacağız"

Daha önce de Üsküdar'da bir araya gelen Türkiye Komünist partililer, "tarikatlar ve Kur'an kursları kapatılsın" hadsizliğinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Gerici, kadın düşmanı, çocuk düşmanı olan tarikatların hepsini kapatacağız. Bu ülkede bir tane bile tarikat bırakmayacağız.