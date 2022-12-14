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Gündem Solcu gruplar sokakları karıştırmaya çalışıyor! Şişli'de tehlikeli provokasyon..
Gündem

Solcu gruplar sokakları karıştırmaya çalışıyor! Şişli'de tehlikeli provokasyon..

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası üzerinden İslam'a olan nefretlerini kusan solcu grupların sokakları karıştırma girişimleri devam ediyor. İzinsiz ve bağıra bağıra eylem yapan SOL Parti, tarikat ve cemaatlerin kapatılması şeklinde hadsiz çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 01:01:00 - 2022-12-14 01:07:05

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası, İslam düşmanlarını harekete geçirdi.

Sokak sokak gezerek tarikat ve cemaatleri hedef gösteren sol gruplar, bu kez kendilerini Şişli'de gösterdi.

SOL Parti, başı buyruk ve izinsiz bir şekilde bildiri dağıtıp “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Tarikat, cemaat düzenine son” şeklinde sloganlar attı.

"Tarikatların hepsini kapatacağız"

Daha önce de Üsküdar'da bir araya gelen Türkiye Komünist partililer, "tarikatlar ve Kur'an kursları kapatılsın" hadsizliğinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Gerici, kadın düşmanı, çocuk düşmanı olan tarikatların hepsini kapatacağız. Bu ülkede bir tane bile tarikat bırakmayacağız.

 

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