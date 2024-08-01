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Gündem Solaklar da artık kabul ediyorlar: İsrail su alıyor
Gündem

Solaklar da artık kabul ediyorlar: İsrail su alıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-01 19:34:00 -
Solaklar da artık kabul ediyorlar: İsrail su alıyor

T24 konuk yazarı Ömer Önhon, İsrail’in çöküşe gittiğini bu sözlerle açıkladı.

İsrail’in Tahran ve Beyrut’taki operasyonel başarıları, 7 Ekim’den sonra Netanyahu’nun popülaritesini artırmış gibi gözüküyor. Ancak İsrail, derin şekilde bölünmüş durumda ve ülke adeta su alıyor. Aşırı sağcı hükümet, dünya tarihindeki en büyük soykırımı yaşayan Yahudileri, Filistinlilerin soykırımcısı konumuna düşürdü. Netanyahu hükümetinin koruması altındaki Siyonistler ve ultra ortodokslar, farklı bir İsrail yaratma peşinde. Bu vizyonda iki devletli çözüm yok ve Filistinlilere de yer yok.

İsrail'deki Bölünme ve Protestolar

Birçok İsrailli ve Yahudi, ülkedeki gidişata karşı çıkıyor. Protesto gösterileri düzenliyorlar, eleştirilerini yüksek sesle dile getiriyorlar ama gidişatı değiştiremiyorlar. Netanyahu ve çevresi, “ülke saldırı altında” ve “her şey İsrail’in güvenliği için” sloganlarıyla, kendi gündemleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

İsrail'deki Çürüme: Askeri Üste Yaşanan Olay

Gazze, Lübnan ve İran'a odaklanmışken, iki gün önce yaşanan inanılmaz bir olay, İsrail'deki çürümeyi gözler önüne serdi. Dokuz İsrailli asker, bir askeri üste bir Filistinli tutukluya işkence ve tecavüz etti. Diğer İsrailli askerler olaya müdahale ederek işkenceci grubu gözaltına almaya çalıştı. Dokuz asker, barakalarına sığınarak kendilerini tutuklamaya gelen askeri inzibata biber gazı sıktı ve direndi. İşkenceci grup, sivildeki arkadaşlarından yardım istedi. Aralarında aşırı sağcı hükümetin resmi yetkililerinin de bulunduğu düzinelerce yerleşimci ve aşırı sağcı, iki askeri üssü (Sde Teiman ve Beit Lid) basarak olay yerine geldi. Sosyal medya ve basında yer alan görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Netanyahu'nun Çifte Standardı

Başbakan Netanyahu, önce “İsrailli vatanseverlere” (üssü basanlara) duygularına hakim olmaları çağrısında bulundu, ardından gelen tepkiler üzerine bir sonraki gün üssü basanları kınayan bir açıklama yaptı. Bu olay, İsrail'in toplum ve silahlı kuvvetler gibi önde gelen devlet kurumlarının ne durumda olduğunu açıkça gösterdi.

Çöküş Kaçınılmaz mı?

T24 konuk yazarı Ömer Önhon, İsrail’in çöküşe gittiğini ve bunun sadece İsrail’e mahsus olmadığını belirtti. Aşırı uçların, din, mezhep ve ideolojik sadakat temelli grupların devlet kurumlarına ve devlete çöktüğü her yerde benzer çöküşlerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
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İsrail'deki derin bölünmüşlük, hükümetin politikaları ve içerdeki gerilimler, ülkenin geleceği üzerinde ciddi soru işaretleri yaratıyor. İsrail’in mevcut gidişatının nereye varacağı ise büyük bir merak konusu.

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