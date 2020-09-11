Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Doğu Akdeniz’deki Türkiye-Yunanistan krizine ilişkin daha önce askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve milletvekillerini hedef alan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile görüştü.

İlker Başbuğ, Doğu Akdeniz’de adalar ile ilgili cevaplar verdi.

Başbuğ, Türkiye’nin, anlaşmalarla egemenliği Yunanistan’a bırakılmamış ada, adacık ve kayalıklarla ilgili resmi görüşünü bir an önce belirlemesi gerektiğini iletti.

Başbuğ, Türkiye’nin Yunanistan’a diplomatik yolla en sert şekilde bunları bildirmesi gerektiğini söyledi.

Uğur Dündar’ın ‘Yunanistan'a bırakılmayan birçok ada, adacık ve kayalıklar gibi coğrafi formasyonların Yunanistan tarafından işgal edilmesi sorununa nasıl bakıyorsunuz?’ sorusuna İlker Başbuğ şöyle cevap verdi:

Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunuz. 14 Şubat 1914'de, 6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla Yunanistan'a verildi. Yalnız burada önemli bir nokta var. Bu karara göre 13 Şubat 1914'de Yunan işgali altında olmayan adalar üzerindeki Türk egemenliği devam ediyordu. Peki o tarihte Yunanlılar tarafından işgal edilmeyen adalar hangileridir? Bu adalar şunlardı: Koyun, Paşa, Vatan, Gavati, Andipsara, Hurşid ve Fornoz adaları. Bu adalar üzerinde Yunanistan'ın bir hakkı yoktur.

Yunanistan’ın Meis adasından sonra Karaada’ya asker çıkarması provakasyonu iyice arttırdı.