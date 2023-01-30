Solak Müjdat Gezen, "salaklar, solaklar" deyip patladı! Hiç beklenmeyen "Kur'an" tepkisi

Tiyatro sanatçısı solak Müjdat Gezen, Sabah gazetesine verdiği röportajda “Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü” dediği için ses sanatçısı Selda Bağcan’ı eleştirenleri hedef aldı.

Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: “Canım kadar sevdiğim bir arkadaşımdır. Dünya çapında bir sestir. O nedenle de dünyanın pek çok ülkesinde konserler verir. Fakat bazı çevreler, Selda’nın caz konserlerine katılmasını falan eleştirir olmuşlar. Aklıma ilk gelen soru şu oldu: ‘Selda’yı kimler eleştirir?‘ Müzikten anlamayanlar, sesi çok kötü olanlar, kıskananlar, salaklar, solaklar, daha çok var ama terbiyem izin vermiyor. Selda bizi yurtdışında temsil ediyor. Bu ancak, hep birlikte övünmemiz gereken bir durumdur. Gerisi safsata.”

Selda Bağcan, İsveç ve Danimarka’da Kuran’ın yakılmasını eleştirerek, şunları söylemişti: “Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum.”

Bağcan’ın bu açıklaması eleştirilmiş ve IŞİD’in Müslüman olmayan ya da Müslüman olsa da kendileri gibi düşünmeyenlere yönelik katliamları örnek gösterilmişti.