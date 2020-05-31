Solak medyaya sert tepki: Şehit olan polisler, hain manşetlerinizin kurbanı

Gazeteci Yazar Mehmet Çek, yaptıkları provokatif haberlerle polisleri hedef gösteren solak medyaya sert tepki gösterdi.

Mehmet Çek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Hain manşetlerinizin kurbanı polisler... Geçen hafta Afyon'da akli dengesi yerinde olmayan birinden kürekle dayak yedi de eli kalkmadı polisin, bugün Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan şahsa -sırf sizin bu hain manşetlerinize konu olmamak için- ateş etmedi, şehit oldu polis.."

Bugün de Bursa'da bir polisin şehit olması üzerine paylaşım yapan Çek, "Bir planın parçası olarak iki haftadır ısrarla polisi hedef gösterenler amaçlarına ulaşıyorlar. Bursa’da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu.." dedi.

İşte o tweetler: