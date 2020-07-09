Solak medyanın tiyatrosu elinde patladı! 'İki senedir et yemedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı yürütülen algı operasyonlarının merkez üssü haline gelen solak medyanın son tiyatrosu elinde patladı.

Elinde sigarayla "ekonomi çöktü" algısı

CHP yandaşlığıyla bilinen YOL TV'ye röportaj veren ve kendisini inşaat işçisi olarak tanıtan bir kişi, "İnşaatçıyım, 10 nüfusum var. Düzenli bir geliri bırak bir kızım üniversite okuyordu, okulu bırakıp çalışmaya başladı. O çalışmasa bizim de halimiz perişan. 2 senedir kırmızı et yemedik. Kimsenin haberi var mı?" dedi.

Fakat görüntülerdeki şahsın elindeki sigara paketi dikkat çekti. En düşük sigara ücretinin aylık hesabı yapıldığında ise 450 lira gibi bir gider ortaya çıkıyor.

Bu durum "ekonomi çöktü" algısı için solak medyanın çevirdiği tiyatroyu gözler önüne serdi.

İşte solak medyanın algı operasyonu: