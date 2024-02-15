Solak medya yine provokasyon peşinde! Özdağ'ın yanında amatör kaldılar
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'nin muhabiri Erzincan'dan canlı yayın yaparken siyanür yayılmış algısı yapmak için bez maske taktı. Yayın biter bitmez muhabirin maskeyi çıkarması büyük dikkat çekti.
CHP tarafından fonlanan Halk TV muhabiri, Erzincan’da yaptığı yayın esnasında siyanür sızıntısı varmış imajı vermeye çalıştı. Taktığı maskeyi ise yayın bittikten sonra çıkaran muhabir saniye saniye görüntülendi.
Özdağ'ın profesyonelliği karşısında sönük kaldılar
Toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının bulunduğu alana özel maske ve özel kıyafetle girmek istemişti.
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