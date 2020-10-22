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Gündem Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Özdağ’ın gözünün MHP Genel Başkanlığı koltuğunda olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:36:00 -
Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı Ahmet Hakan’ın programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

Pimi çekip ortaya atarak partisini derinden sarsan Özdağ’ın gündeme oturan açıklaması sonrası solak medya Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti’yi kurtarmak için Özdağ üzerinde operasyon çekmeye başladı.

Cumhuriyet yazarından Özdağ iddiası

Solak medyada İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın Devlet Bahçeli sonrası için MHP liderliğine göz diktiği iddia edildi.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, bugünkü köşe yazısında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğunu iddia ettiği için partiden ihraç edilebileceği yorumları yapılan Özdağ'ın, MHP liderliğine oynadığını ileri sürdü.

Bursalı "Devlet Bahçeli sonrasına daha şimdiden soyunduğunu görür gibiyim." ifadelerini kullanan Bursalı, Özdağ'ın siyasi çizgisinin ve politikasının MHP ile daha çok örtüştüğünü belirterek "Bir erken liderlik kapışmasının kapısını araladı Ümit Özdağ." diye yazdı.

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Yorumlar

ata

fetö bu ara işsiz.. bi de korona vurdu. adamlar 24 saat millet aleyhine çalışıyor...
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Tolga

Mhp nin başına kim gelirse gelsin bahçeli den çok çok iyi olur. Çalanlara soyanlara değnek olmaktan başka bir şey yaptığı yok onun sayesinde kime değnek olduysa Türkiye kaosa sürükleniyor
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