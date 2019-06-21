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Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde bunlar olmuştu

1989’da SHP, İBB’yi kazandı, akabinde Ergun Göknel İSKİ Genel Sekreteri oldu... Sekreteriyle ilişki yaşayan Göknel, eşinden boşanmak için “sessizlik” şartı koştu, ardından karısı Göknel’in yolsuzluklarını ifşa etti ve tarihe “İSKİ skandalı” olarak geçen olaylar patlak verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:14
Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde bunlar olmuştu

 yeniakit.com.tr  PKK’nın, FETÖ’nün, Türkiye düşmanı Batı ve Avrupa’nın açık desteğini alan CHP’li Ekrem İmamoğlu, solcuların da umudu oldu. TKP gibi solcu partiler, seçime girmeyip İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı. Bu durum, solcu zihniyetin İBB yönetimindeyken yaptıklarını akıllara getirdi.

Sekreteriyle ilişki yaşadı

1989'da düzenlenen yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığını Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) kazandı. Ergun Göknel de İSKİ Genel Müdürü oldu. Bir süre sonra Sekreteri Feray Karvar'la ilişki yaşamaya başlayan Göknel, 22 yıllık eşinden boşanmak için 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etti.

Karısı yolsuzlukları ifşa etti

Boşanmak için Göknel’in bir şartı sundu. Buna göre eşi Nurdan Erbuğ’ın, “sessiz sedasız boşanma”yı kabul etmesi gerekiyordu. Bu dayatmayı kabul etmeyen Erbuğ, eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkardı.

Tarihe “İSKİ skandalı” olarak geçti

Göknel’in, İSKİ'nin klor alımını kurduğu paravan şirketlere ihale ederek, bu sayede büyük menfaat elde ettiği anlaşıldı. Tarihe “İSKİ skandalı” olarak geçen bu yolsuzluktan dolayı Ergun Göknel, 5 yıl hapis yattı.

Müslümanlar yönetime geldi

SHP, 1989'da kazandığı belediyeyi 1994'te Refah Partili Recep Tayyip Erdoğan'a kaptırdı.  1994'ten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni herhangi bir sol parti kazanamadı.

Göknel’in kitabı olay oldu

Son olarak, yolsuzluktan 5 yıl hapis yatan Ergun Göknel, 31 Mart yerel seçimlerinden önce piyasaya 'Seçim nasıl kazanılır?' adlı bir kitap çıkardı.

Göknel’in kitabında; “seçim kampanyalarının nasıl yürütülmesi gerektiği ve hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiğini anlatıyor” olması ise manidardı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:14
  1. İstanbul
  2. Sosyaldemokrat Halkçı Parti
  3. SHP
  4. Ergun Göknel
  5. Feray Karvar
  6. TKP
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. FETÖ
  9. CHP
  10. PKK
  11. 23 Haziran seçimi

YORUM YAZ

  • TarıkTarık1 sa önce
    Bu gün ile o zaman arasındaki fark!"metal yorgunluğu"
  • ALPARSLANALPARSLAN1 sa önce
    Dikkat ettiyseniz Ergün efendi yargılanıp hüküm giydi. Ancak AKP'nin hiç bir suçlusu hüküm dahi giymedi. Kendinize çekidüzen verin beyleeeeer. şerefsizce yaşayıp önünüze gelene b.k atmak size gemi batarken fazla bir şey kazandırmaz. Yol yakınken gerçekleri yazın derim..
  • recairecai1 sa önce
    Evet, o donemde yolsuzluk yapan bunun cezasini cekerdi. Simdi yolsuzlarini gururla anlatan bir hukumetimiz var. "Muslumanlar yonetime geldi" diyerek de ne kadar bok cukuru, ne kadar muslumanliktan uzak oldugunuzu gosteriyorsunuz.

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