Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde bunlar olmuştu

yeniakit.com.tr PKK’nın, FETÖ’nün, Türkiye düşmanı Batı ve Avrupa’nın açık desteğini alan CHP’li Ekrem İmamoğlu, solcuların da umudu oldu. TKP gibi solcu partiler, seçime girmeyip İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı. Bu durum, solcu zihniyetin İBB yönetimindeyken yaptıklarını akıllara getirdi.

Sekreteriyle ilişki yaşadı

1989'da düzenlenen yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığını Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) kazandı. Ergun Göknel de İSKİ Genel Müdürü oldu. Bir süre sonra Sekreteri Feray Karvar'la ilişki yaşamaya başlayan Göknel, 22 yıllık eşinden boşanmak için 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etti.

Karısı yolsuzlukları ifşa etti

Boşanmak için Göknel’in bir şartı sundu. Buna göre eşi Nurdan Erbuğ’ın, “sessiz sedasız boşanma”yı kabul etmesi gerekiyordu. Bu dayatmayı kabul etmeyen Erbuğ, eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkardı.

Tarihe “İSKİ skandalı” olarak geçti

Göknel’in, İSKİ'nin klor alımını kurduğu paravan şirketlere ihale ederek, bu sayede büyük menfaat elde ettiği anlaşıldı. Tarihe “İSKİ skandalı” olarak geçen bu yolsuzluktan dolayı Ergun Göknel, 5 yıl hapis yattı.

Müslümanlar yönetime geldi

SHP, 1989'da kazandığı belediyeyi 1994'te Refah Partili Recep Tayyip Erdoğan'a kaptırdı. 1994'ten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni herhangi bir sol parti kazanamadı.

Göknel’in kitabı olay oldu

Son olarak, yolsuzluktan 5 yıl hapis yatan Ergun Göknel, 31 Mart yerel seçimlerinden önce piyasaya 'Seçim nasıl kazanılır?' adlı bir kitap çıkardı.

Göknel’in kitabında; “seçim kampanyalarının nasıl yürütülmesi gerektiği ve hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiğini anlatıyor” olması ise manidardı.