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Gündem Sol Parti'den Hatay'da deprem provokasyonu! 'Hesap verecekler'
Gündem

Sol Parti'den Hatay'da deprem provokasyonu! 'Hesap verecekler'

Yeniakit Publisher
2023-04-22 20:56:00 - 2023-04-22 21:38:04

Sol Parti depremin 75’inci gününde Hatay’da yürüyüş düzenleyerek iktidara tehditler savurdu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi, muhalefet tarafından yine siyasete alet edildi.

Hatay merkezde yürüyüş düzenleyen Sol Parti üyeleri, "Hatayı yeniden kuralım" sloganıyla sokaklara çıktı.

Adına 'Sevgi Yürüyüşü' dedikleri provokasyonda nefret tohumu eken gruptakiller, iktidarı 'Hesap verecekler' diyerek tehdit etti.

Yürüyüşte depremde hayatını kaybedenler için dua edilmemesi dikkat çekerken, Asi Nehri'ne karanfiller ve defne yaprakları bırakıldı.

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