Sol medyada hesaplaşma! Sözcü’den Sedef Kabaş’a gol

Sözcü’nün yaptığı haber sonrasında, sol medyanın ‘tetikçileri’ sosyal medyadan hesaplaşmaya başladı.

Sedef Kabaş da konuk olarak katıldı

PKK sevici Merdan Yanardağ’ın Tele1’inde Uğur Dündar’ın “Demokrasi Arenası”na; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sedef Kabaş konuk oldu.

Sözcü’nün haberinde adı geçmeyince çılgına döndü

Sözcü, Uğur Dündar’ın programına katılan konuklardan CHP’li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu’nun açıklamalarını alıntılayarak haber yaptı. Haberin hiçbir satırında adına yer verilmeyen Sedef Kabaş çılgına döndü.

“Bari fotoğrafımı da montajlasalardı; eksik iş çıkarmışlar”

Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından Sözcü’nün haberini kaynak göstererek şunları söyledi:

“Sevgili Sözcü gazetesi bırakın sözlerimden alıntı yapmayı ismimi bile yazma gereği duymuyor… Hatta programa iki konuk katılmış gibi yazarak Sn.Dündar’a da ayıp ediliyor. Bari fotoğrafımı da montajlasalardı; eksik iş çıkarmışlar”

Sözde ‘Medya ombudsmanı’ da topa girdi

Kendi kendini ‘Medya ombudsmanı’ ilan eden CHP’li Faruk Bildirici de devreye girdi ve şu yorumda bulundu:

“İki konuğu yazıp üçüncüsünü yok saymaları garip. Gerekçesi ne olabilir, bilemedim…”