Sol kolda karıncalanma neden olur?

Sol koldaki karıncalanmanın sebeplerinden biri, kolun herhangi bir kısmının kan akışının azalışından kaynaklanabilir. Giyilmiş olan kıyafetin herhangi bir yerinin kolu sıkması ya da bileğe takılan bileklik, toka gibi materyallerin bileği sıkması kan akışının yavaşlamasına sebebiyet verebilir.

Bu durum kolun uyuşmasına ve karıncalanma hissinin duyulmasına yol açar. Koldaki bu karıncalanma ''uykuya dalmak'' olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca kolu sıkıştıracak bir pozisyonda uyumak veya oturmak da kan akışının yavaşlamasına sebep olur ve karıncalanmaya yol açabilir.

Bazı durumlarda sol kolun uyuşması veya karıncalanması kalp krizi belirtisi olarak nitelendirilebilir. Bu şekilde nitelendirilebilmesi için sol kol karıncalanmasıyla birlikte, çene ve göğüs kasının da sıkışma durumuna geçmesi gerekmektedir.

Bu sıkışmalarla birlikte sol kol karıncalanması yaşanıyorsa kalp krizi göstergesi denilebilir. Bu sıkışmalar göğüste yoğun bir basınç olarak kendini gösterir. Eğer ağrı sırt ve kolların alt bölgesine yayılırsa durumun daha kritik bir hal almaya başladığı söylenebilir.

Sinirlerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde vitamin eksikliği meydana gelir ve bu durum vücudun garip duygular içerisine girmesine yol açar. Sağlıklı bir beyin ve sinir gelişimi için gerekli olan besin B12 vitaminidir. Bu besinin eksikliği sol kol karıncalanmasına neden olan başlıca sebeplerdendir.

Tüm bunlarla birlikte sol kol karıncalanması, inme geçirileceği anlamına da gelebilir. Sol kol karıncalanması ve uyuşmasıyla birlikte baş dönmesi ve sersemlik hissedilirse, inme geçirme olasılığı yüksek demektir.

Sersemlik ve baş dönmesini bu durumda vücudun düşmesi izler. Bu rahatsızlık devam ettiği takdirde kelimeler net bir şekilde ağızdan çıkamaz duruma gelir ve iletişim güçlüğü çekilir.

Karpal Tünel Sendromu isimli rahatsızlık da sol kol karıncalanmasına neden olabilir. Bu rahatsızlık, sürekli olarak yanlış oturma biçimi veya sürekli bilek zorlama hareketleriyle ortaya çıkar. Kısacası eklemlere aşırı ve yanlış baskı uygulamak beraberinde bu rahatsızlığı getirir ve sol kol karıncalanması sürekli olarak yaşanır.

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