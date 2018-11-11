Sol bilek ağrısı kalbin sinyali..

Bazen sol elin bileğine yansıyan bir ağrı, yanma bile kalp belirtisi olabilir. Fakat bilek ağrısı, genellikle burkulma veya kırıkların sebep olduğu birçok ani yaralanma sonucu oluşmaktadır. Ayrıca; tekrarlayan gerilme hareketleri, artritler ve karpal tünel sendromu gibi uzun vadeli sorunlar da bilek ağrısına sebep olabilir.

Uzun süren bilek ağrılarının kesin teşhisini koymak bazen zorlaşabilmektedir.

BELİRTİLERİ

Bilek ağrılarını çeşitleri, sebeplerine bağlı olarak değişebilir. Mesela, "osteoartrit ağrı" genellikle sancılı bir diş ağrısına benzer. "Tendinit ağrıları" da genellikle keskin, bıçaklama tipi ağrılara neden olur.

Bütün bilek ağrıları tıbbi tedavi gerektiren türden değildir. Küçük burkulma ve zorlanmalar, genellikle buzla kompres yaparak, dinlenerek veya ağrı kesici ilaçlar alarak atlatılabilmektedir.



Ama ağrının birkaç günden fazla sürmesi veya daha kötü hale gelerek şişlik oluşturması, bir doktora görünmenizi gerektirir.

Karmaşık bir eklem

Bilekleriniz, önkol kemikleri ve el kemikleri arasında iki sıra halinde dizilmiş sekiz küçük kemikten oluşan karmaşık bir eklemdir.

Bilek kemikleri bağlarla, önkol kemikleri ve kol kemikleri ile birleşir. Bileğinizi oluşturan parçaların herhangi birinde oluşan hasar, bilekte ağrıya yol açar ve elinizi kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Ani tepkiler: Genellikle ellerinizin üzerine düştüğünüzde bilek yaralanmaları sık görülür. Bu durum burkulma, zorlama ve hatta kırılmalarına sebep olabilir. Bir skafokid kırığında, bilek başparmak tarafında bir kemik gizli bir kemik bulunur. Bu tip kırıklar X-ışınları ile yaralanmadan hemen sonra görülmeyebilir.

Tekrarlayan baskI: Bilek hareketlerinin tekrarlanmasını içeren herhangi bir faaliyeti (mesela vida sıkmak) ara vermeden saatlerce yapmak, özellikle eklem çevresindeki dokularda baskı oluşturarak kırıklara sebep olabilir.

Osteoartrit: Osteoartrit kemiklerinizin uç kısımlarında yer alan kıkırdak doku üzerinde meydana gelen aşınma ve yıpranma yüzünden oluşur. Başparmak tabanında meydana gelen ağrı genellikle osteoartrit kaynaklı olur.

Romatoid artrit: Vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı bir bozukluk olan romatoid artrit bileklerde yaygındır. Bir bilek etkileniyorsa, genellikle diğer bilekte de görülür.

Karpal tünel sendromu: Median sinir bileğinizin avuç içi tarafında bir geçitten geçerken üzerindeki basıncı arttığında Karpal tünel sendromu gelişir.

Ganglion kistler: Bu yumuşak doku kisti bileğinizin avuç içine bakan kısmında en sık görülür. Küçük ganglion kistleri büyük olanlara göre daha fazla ağrıya sebep olurlar.

Kienbock hastalığı: Bu bozukluk genellikle genç erişkinleri etkiler ve el bileğindeki küçük kemiklerden birinin ileri düzeyde çöküşünü içerir. Kienbock hastalığı bu kemiğe kan akımı gitmemesi durumunda oluşur.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Bilek ağrısı herkesin başına gelebilir. Çok aktif, çok pasif ya da arada bir yerde olsanız bile başınıza gelebilir. Ama şu durumlarda risk daha fazladır.

Sportif faaliyetler: Bilek yaralanmaları özellikle bowling, golf, jimnastik, snowboard ve tenis gibi birçok sporda yaygındır.

Tekrarlı çalışmalar: Ellerinizi ve bileklerinizi kullanmanızı gerektiren her iş – hatta örgü ve saç kesme de dahil olmak üzere-eğer zorlayıcı ve sık olacak şekilde yapılırsa bilek ağrısına sebep olabilir.

Hastalıklar: Eğer şeker hastalığı, lösemi, skleroderma, lupus veya tiroid bezi ile ilgili hastalığınız varsa bilek ağrısı oluşma riski artar.

TESTLER VE TEŞHİS

X-ışınları: Basit bir X-ışını ile küçük miktarlarda radyasyon kullanılarak kemik kırığı ve hatta osteoartrit ile ilgili veriler ortaya çıkarabilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT): BT taramaları bileğinizin içindeki kemikleri daha ayrıntılı bir şekilde izleme imkanı sağlar. BT taramasında cihaz birkaç yönden X-ışınları ile görüntü alır ve sonra bunları iki boyutlu bir görüntü oluşturmak için birleştirir.

Kemik taraması: Kemik taramasında, küçük bir miktarda radyoaktif madde kan içine enjekte edilir. Bu işlem yaralanan kemik kısımlarını daha görünür hale getirerek tarama görüntülerinden daha net sonuçlar alınabilmesine olanak sağlar.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): MRG’de kemik ve yumuşak dokuların ayrıntılı görüntüler üretmek için radyo dalgaları ve güçlü bir manyetik alan kullanır. MRG’de bir bileğin görüntülenmesi için, tüm vücudunuzu cihazın içine almaktansa sadece bileğiniz görüntüleme cihazınızın içine alınır ve taramalar yapılır.

Artroskopi: Görüntüleme test sonuçları kesin bilgi sağlamadıysa, doktorunuz bir artroskopi yapabilir. Bu işlemde, kalem büyüklüğünde bir cihaz küçük bir kesi yoluyla bileğinizin içine sokulur. Görüntüleri ekrana yansıtır.

Elektromiyogram (EMG) İğne şeklinde ince bir elektrot kasların içine sokulur ve kas elektrik aktivitesinin kayıtlarını tutar. Sinir iletim testlerinde elektrik atımları karpal tünel sendromu olan bölgede daha yavaştır.