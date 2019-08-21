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Sol bacağı sağ bacağından kısa olan kadın artık yürüyebilecek

Denizli’de yaşayan ve doğuştan kalça çıkıklığı ile sol bacağı ve sağ bacağı arasında 4 buçuk santimetre kısalık olan Meryem Ilgın, 20 yıl çektiği dayanılmaz sıkıntıların ardından Özel Tekden Hastanesi’nde olduğu ameliyat ile sağlığına kavuştu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:47
Sol bacağı sağ bacağından kısa olan kadın artık yürüyebilecek

Denizli’de yaşayan ve doğuştan kalça çıkıklığı ile sol bacağı ve sağ bacağı arasında 4 buçuk santimetre kısalık olan Meryem Ilgın, 20 yıl çektiği dayanılmaz sıkıntıların ardından Özel Tekden Hastanesi’nde olduğu ameliyat ile sağlığına kavuştu. Ilgın 20 yıl aradan sonra normal bir şekilde yürüyecek olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.


Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi’nde yaşayan Meryem Ilgın’a (43) doğuştan kalça çıkıklığı teşhisi konmuştu. Bunun yanı sıra sol bacağı sağ bacağından 4 buçuk santimetre kısa olan Ilgın uzun yıllardır yürüme bozukluğu ve denge problemi yaşıyordu. Herkes gibi normal bir şekilde yürüyebilme hayali kuran Ilgın’ın bugüne kadar olduğu ameliyatlar sonuçsuz kaldı. Özel Tekden Hastanesi’ne gelerek bıçak altına yatmaya karar verdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Necip Özateş’in tedavi altına aldığı hasta her iki kalçası olmak üzere 2 farklı ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatlar sonrası Ilgın’ın bacakları dengelenerek kalça protezi takıldı. Artık yürüyebilecek olan Ilgın hastaneye ve ameliyatı yapan Op. Dr. Necip Özateş’e teşekkür etti.



"İnşallah taburcu olup hayatımı sürdürmeye devam edeceğim"


Ameliyat sonrası konuşan Ilgın, bacaklarındaki kısalık probleminin kalçasından kaynaklandığını ve gittiği bütün doktorların bunu söylediğini ifade etti. Zaman içinde kendisinin bu durumdan rahatsız olduğunu ve yürüyememeye başladığını kaydeden Ilgın, ameliyat sonrası bacaklarındaki orantısızlığın dengelendiğini kaydetti. Ilgın, “Ameliyat sonrası her şeyim yerine geldi. Allah’a şükür çok memnunum. 20 yıldan bu yana hem bacaklarımdaki kısalık hem de kalça çıkıklığı ile hayatımı sürdürdüm. Çok zor günler geçiriyordum. Ameliyat sonrası bacağımdaki kısalık uzatıldı. Kalçamdaki kırık yer düzeltilip protez konuldu. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum. Çok memnunum hem ameliyattan hem de hastaneden. İnşallah taburcu olup hayatımı sürdürmeye devam edeceğim” dedi.



"Ameliyat sonrasında herhangi bir olumsuzluğumuz olmadı"


Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Özateş, Ilgın’ın uzun yıllardan bu yana her iki kalçasında da hareket kısıtlılığı ile kendilerine başvurduğunu aktardı. Op. Dr. Özateş, “Yaptığımız tetkiklerde hastamızın her iki kalçasında da halk arasında kireçlenme dediğimiz bulgular vardı. Yürümesinde zorluk, günlük hayatında hareketlerini yapmakta belirgin aksaklıkları vardı. Yaptığımız değerlendirmelerden sonra sağ kalçasına operasyon planladık. Bu kalçaya total protez dediğimiz bir implant yerleştirdik. Bu ameliyatı yaklaşık 4 ay önce yaptık. Sol kalça ise daha problemliydi aynı zamanda bacağında yaklaşık 5 santimetrelik bir kısalıkta mevcuttu kalça çıkığına bağlı olarak. Bu kısalığı düzelttik ve ameliyat sonrasında herhangi bir olumsuzluğumuz olmadı. Ameliyatın üzerinden henüz 3 gün geçmesine rağmen ağrılarında belirgin bir azalma meydana geldi. Durumu gayet iyi ve rahat” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:47
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