Söke’nin halka arzına 118 kat talep geldi

Şirket, Borsa İstanbul’da işlem gören ikinci un şirketi oldu. Söke, Borsa İstanbul tarihinde en çok talep toplayan firma unvanını elde etti. Şirket, 860 bin 816 yatırımcıdan 68.7 milyar lira tutarında talep topladı. 60’ıncı yılında halka arz olan Söke için Borsa İstanbul’da ilk gong ise perşembe günü çalacak. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, perakende un pazarının en önemli oyuncularından biri olduklarını belirtti. Ulusoy, “Borsa İstanbul’da işlem gören ilk un firması unvanına Ulusoy Un sahipti. Ulusoy Un’un halka arzı sonrası yaşadığı ivmeyi Söke’ye de taşımak istedik. 60 yıldır tüketicinin tercihi olan Söke, Borsa İstanbul tarihinde talep toplamada rekorlar kırarak yatırımcının borsaya güvenini de gösterdi” dedi. Ulusoy, ayrıca “Söke, talep toplamada hem talep kat sayısı hem talep sonucu ulaştığı tutarla Borsa İstanbul’da ilkleri gerçekleştirdi. Bizlere gösterdikleri güvenle tarihin en yüksek talepli halka arzını yapma gururunu yaşatan tüm yatırımcılarımıza, Söke’nin geleceğine bizimle ortak oldukları için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.