Söke’de Uluslararası Su Yönetimi Konferansı

Söke Ovası Sulama Birliği’nin de aralarında yer aldığı Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi’nin ortaklığı ile gerçekleşen ‘Ino cotton Grow-Söke’ projesinin açılış konferansı yapıldı.

Proje kapsamındaki Söke’de gerçekleşecek iki günlük çalışmada birinci gün oturumların gerçekleşeceği konferans, ikinci gün ise sahada teknik geziler yer alacak.‘Yenilikçi Pamuk Yetiştiriciliği’ anlamına gelen‘Ino cotton Grow-Söke’ projesi kapsamında Söke; İstanbul Üniversitesi, Almanya Halle-Wittenberg Üniversitesi, Almanya RWTH Aachen Üniversitesi, Almanya Würzburg Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi, Almanya Su Yönetim Kamu Kuruluşu Lippeverband, Almanya Su ve Atık Yönetimi Araştırma Enstitüsü (FİW) ve Almanya Bonn Üniversitesi’ne bağlı Kalkınma Araştırmaları Merkezi (ZEF)’nden gelen konuklarını ağırlıyor.

Söke Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen oturumların açılışının katılımcıları arasında Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun’un yanı sıra Sökeli üreticiler de yer aldı.

“Pamuk üretimi zincirinin su ayak izinin azaltılması” ana başlığı ile gerçekleştirilen proje kapsamında gerçekleşen konferansların oturumlarında; Türkiye’de su kaynakları yönetimi, pamuk üretim zinciri ile pamuk-tekstil değer zincirinde suyun kullanımı, su verimliliğini arttırmak ve sulama planlaması, yeraltı ve yerüstü sularının etkileşimi gibi konu başlıkları konuşuldu.

Açılışta ilk konuşmayı Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Ahmet Engin Turan yaptı. Projeye Söke olarak ev sahipliği yapmaktan ve Birlik olarak proje ortağı olarak tercih edilmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Turan; “Proje ile pamuğun toprağa ekiminden, son ürün haline gelene kadar oluşan süreçteki su tüketiminin ve su kirliliğinin azaltılması amaçlanmaktadır. Pamuk dünya üzerinde stratejik öneme sahip endüstri bitkisidir. Söke Ovasındaki tarımsal üretimin tamamına yakınının pamuk olması, Söke Ovasının 2001 ve 2007 yıllarında yaşamış olduğu sulama suyu sıkıntısı göz önüne alındığında suyun tasarruflu kullanılması bizler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu amaç doğrultusunda projenin ortağı olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Söke Ovası Sulama Birliği Müdürü Ömer Yıldız ise yaptığı konuşmasında Söke Ovası Sulama Birliği ile ilgili kurumsal bilginin yanında; Söke Ovası sulama sistemi ile ilgili de bilgiler verdi.

Konferansta İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zinet Selmin Burak, Almanya Halle-Wittenberg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Christopher Conrad, Almanya Würzburg Üniversitesi’nden Dr. Muhammad Usman, Almanya Su ve Atık Yönetimi Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Frank-Andreas Weber, İstanbul Üniversitesi’nden Duygu Ülker, RWTH Aachen Üniversitesi’nden Lenanrt Schelter, Belin Teknik Üniversitesi’nden Dr. Markus Berger, Alman Lippeverband’tan Björn Grün konuşmacı olarak yer aldılar.