Söke'de trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki futbolcu toprağa verildi

Selçuk'ta düzenlenen futbol turnuvası dönüşünde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Söke İdmanyurdu 2016 takımı sporcusu İnce için cenaze töreni düzenlendi. Rıdvan ve Rüya İnce çiftinin oğulları olan 11 yaşındaki Mithat Özgür İnce'nin cenazesi, Hacılar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, İnce ailesi ve akrabalarının yanı sıra Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Söke İdmanyurdu Kulübü başta olmak üzere ilçedeki amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları ile çok sayıda vatandaş katıldı.