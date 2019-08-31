0553 313 94 23

Söke’de çocukların gösterileri 30 Ağustos’a coşku kattı

Söke’de geleneksel hale gelen Söke Belediyesi yaz okulları final gecesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamına coşku kattı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:27
Söke’de çocukların gösterileri 30 Ağustos’a coşku kattı

Söke’de geleneksel hale gelen Söke Belediyesi yaz okulları final gecesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamına coşku kattı. Gerçekleşen gecede Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Söke Belediyesi Semt Evlerinde açılan yaz okuluna katılan öğrenciler hünerlerini sergilediler.


Bu sezon toplam 2 bin 50 öğrencinin katıldığı yaz okullarında 72 branş ve 21 öğretmenle gerçekleşen Söke Belediyesi Yaz Okulu kurslarının öğrencileri, Hükümet Meydanında düzenlenen etkinlikte performansları ile dikkat çektiler.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Rakamlardan da anlaşıldığı gibi ciddi bir kitleye ulaşan kurslarımız Söke’nin en büyük eğitim kurumunu oluşturuyor. Kurslarımıza ilginin yoğun olması, katılımcılarından aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri oldukça mutlu ediyor.Ben kurslarımıza katılanlara ve kursların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken; kurslarımızı birlikte düzenlediğimiz Halk Eğitim Merkezimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli başta olmak üzere davetliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen final gecesi çocuk şenliğine dönüştü.Etkinliğin finalinde seslendirilen İzmir Marşını sahnede miniklerle birlikte söyleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, çocukların heyecanı ve coşkusuna ortak oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:27
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri Anıtkabir’e hediye etmek istiyor
    1. Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri..
    2. Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de..
    3. Kalp krizinden hayatını kaybeden..
    4. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    5. Bildirimi yapılmayan ilacın ruhsatı..
    6. Mustafa Yalçın: ”İşini yapmadan maaş..
    7. Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
    8. Spor A.Ş. tarafından 1. Erciyes Tenis..
    9. MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan..
    10. Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı
    11. 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı..
    12. Siirt'te çaya giren 11 yaşındaki çocuk..
    13. Nacho Monreal Real Sociedad'da
    14. Malatya’da 13 yılda 21 milyon TL hibe..
    15. Terminal Müdürlüğü, olası can kaybını..
    16. Çanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandı
    17. Eskişehirspor Marşları konserine büyük..
    18. Şanlıurfa’da ayın temizlik personeline..
    19. Tuz Gölü’nde maraton heyecanı
    20. Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    21. Erdoğan 'acayip' deyip talimatı..
    22. CHP'den Salda Gölü açıklaması
    23. “Gençlik nereye gidiyor?”..
    24. İsrail bayram bahanesiyle camiyi kapattı
    25. Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor..
    26. Söke’de çocukların gösterileri 30..
    27. Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu..
    28. Aydın Büyükşehir Belediyesi’den renkli..
    29. EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma..
    30. Babil’in zindanları, turistlerin..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı