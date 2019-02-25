Söke TEMA’nın genç gönüllülerinden sulak alanlarda temizlik

TEMA Söke Temsilciliği genç gönüllüleri ile gerçekleştirdiği etkinlikle sulak alanların korunması ve temizliğine dikkat çekti.

Büyük Menderes Nehri, Bafa Gölü ve Azap Gölü gibi kendine özgü ekolojik sistemleri bulunan sulak alanları bünyesinde barındıran Söke’de TEMA Gönüllüleri, bu alanların korunması için farkındalık yaratıyor. TEMA Vakfı Söke Temsilcisi Ömriye Demirkol önderliğinde Lise TEMA Koordinatörü Murat Çal, Söke Tema Coğrafi Bilgiler Eğitmeni öğretmen Turgut Esmer’in yer aldığı çere etkinliğine Yavuz Selim Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimizden oluşan 45 kişilik ekip katıldı. Dört koldan sulak alanlarda çere temizliği yapan genç TEMA’lılar, elleriyle atık topladı. İnceleme ve gözlem etkinliğinde öğrencilere turistik ve tarihi öneme de sahip alanlarla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

TEMA Vakfı Söke Temsilcisi Ömriye Demirkol; “Sulak alanlar, ekosistemin bir parçasıdır. Yaşamı mümkün kılan şey biyoçeşitlilik olup, sulak alanlar bu yönüyle yeryüzünün ’en zengin’ biyolojik çeşitliliğine sahip ekosistemleridir. Yok olmaları, ekosistemin bozulması demektir. Herkesi; özellikle bölgemizdeki Büyük Menderes Nehri ve Bafa Gölü olmak üzere, sulak alanlardaki kültürel ve biyolojik zenginliğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.