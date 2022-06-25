Şoke eden 'suç' itirafı: Devletin elindeki saldırgan ve yasaklı pitbull'ları kaçırarak sokaklara saldıkları ortaya çıktı!

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Başıboş köpek tehlikesi devam ederken sözde hayvan oluşumları sokakları terörize edecek faaliyetler göstermesi dikkat çekiyor.

Anonim şirket kurarak vatandaşlardan bağış toplayan, Yeni Akit'in ifşa etmesinin ardından paravan bir dernek kuran Paw Guards Pati Koruyucuları'nın 'dolandırıcılık' ve 'adam yaralama'dan sabıkalı yöneticisi Erkin Erdoğdu'dan şoke eden itiraflar geldi.

Suçlarını itiraf ettiler! Devletin topladığı yasaklı saldırgan pitbull köpeklerini kaçırıyorlar

Sosyal medya platformu Twitter'da kurdukları sohbet odasında konuşan Erkin Erdoğdu, kendisinin devletin saldırgan olması nedeniyle barınaklarında tuttuğu birçok yasaklı pitbull köpeklerini kaçırdığı itirafında bulundu. Yeni suçlara imza attığını açık açık itiraf eden Erkin Erdoğdu, pitbull kaçıran diğer köpeksevici elemanlarını da sürekli dillendirmemeleri konusunda uyardı.

"Özellikle Doğu'dan müthiş çıkarıyoruz şu anda da, yayınlamayın be kardeşim"

"Avukat Kübra Hanım bazen yayınlıyor, köpekleri ve pitbull'ları barınaklardan çıkarabiliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Erkin Erdoğdu, "Çıkarılıyor da Sema Hanım, yayınlamamak daha güzel. Niye yayınlıyorlar, beni deli ediyorlar ya! Özellikle Doğu'dan müthiş çıkarıyoruz şu anda da, yayınlamayın be kardeşim ya!" tepkisinde bulundu.

"Yayınlayarak kendi ayağımıza sıkıyoruz"

Sözlerinin devamında "Açıkları var, halledilebilen şeyler var" diye konuşan Erdoğdu, "Kendi ayağımıza sıkmak gibi bir şey yapıyoruz. Ben sayısız pitbull kurtardım, bir tanesini paylaşmadım ya! Şu odada da bu konunun konuşulmasını şey yapıyorum. Bir yerde barınak ve belediye ismi verdi bir arkadaşlarımız odada. Konu uzamasın diye müdahele olup dikkat de çekmek istemedim orada. Unutulmuştur zaten o da." ifadelerini kullandı.

"Devlet görevlilerine engel olma" suçu işliyor

Öte yandan Paw Guards Pati Koruyucuları isimli oluşumu yöneten ve yönlendiren Erkin Erdoğdu, kendi yayınladığı bir videoda, İmrahor'da görevini yapan memurlara saldırdığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı.

Yasaklı olan pitbull cinsi köpeklerin toplanmasını engelleyen Erdoğdu, devletin görevlilerini de engelleyerek suç işlediği görüldü.

Yasaklı köpeklerin salınmasında kimler yardım ediyor?

Sözde hayvan oluşumlarının tehditlerine boyun eğen veya yardım ve yataklık yapanların kim olduğu, pitbull cinsi gibi yasaklı köpeklerin nasıl barınaklardan salındığı merak konusu oldu.

İşte Yeni Akit'in Paw Guards Pati Koruyucuları isimli oluşumu ifşa ettiği o haberler: