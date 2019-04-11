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Şoke eden olay! Sokak ortasında kendini vurdu

Malatya'nın Kernek Mahallesi'nde genç bir kadın, sokak ortasında kendini göğsünden vurarak ağır yaraladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 18:38
Şoke eden olay! Sokak ortasında kendini vurdu

Malatya'da, kendini tabancayla göğsünden vuran Hatice Ebru Y. (26), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, sokakta silah sesi duydu ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice Ebru Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi.

Hatice Ebru Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu. Hatice Ebru Y. neden intihara kalkıştığı araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:38
  1. Malatya
  2. intihar girişimi
  3. Sokak ortasında kendini vurdu

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