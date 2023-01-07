Şoke eden, olay kür tarifi: Sabaha kadar cayır cayır yağ yakan kürler! Uyurken, zayıflamak için yatmadan önce yapın

Gece uyurken 1 kilo vermek:Gece kilo verilir mi? İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır. Metabolizmayı günün her saatinde aktif tutmak, gece saatlerinde de çalışmasını sağlamak uykuda kalori yakmanızı kolaylaştıracaktır. İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır.

Sabaha Kadar Cayır Cayır Yağ Yakan Kür Tarifi İçin Malzemeler

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Yarım limon suyu

Sabaha Kadar Cayır Cayır Yağ Yakan Kür Tarifi Nasıl Yapılır?

Harika bir tarifle geldim her gece yatmadan bir saat önce bu kürü tüketelim en az üç günün sonunda mucizeyi göreceksiniz tabi ki yediklerimize ve içtiklerimize de dikkat etmemiz şart birde egzersiz takviyesi yaparsanız sonuç mükemmel deneyin ve görün derim gelelim yapılışına.

Ev yoğurdu olursa çok daha faydalı olacaktır, kasemize yoğurdu koyalım ve diğer malzemeleri ekleyelim.

Güzelce malzemelerin birbirine karışmasını sağlayalım ve afiyetle yiyelim.

Bu kürü tükettikten sonra yatana kadar en az üç bardak su içelim faydasını göreceksiniz mutlaka deneyin.

Bu kürü 15 gün yapıp 1 hafta ara verelim.

Not: pul biber en az bir kaşık yeterli olacaktır daha fazla tüketebilirseniz arttırabilirsiniz.

NOT; hamileler emzirenler ve mide sorunu olanlar uygulamasın.

Gece yatmadan önce zayıflamak için ne içilir?

Tarçın kürünü hazırlamak için 1 su bardağı light süt, 1 tatlı kaşığı tarçın ve biraz buzu karıştırın. Hazırladığınız bu kürü uyumadan önce tüketin. Bu kürü düzenli olarak tükettiğinizde gece boyunca metabolizmanız canlı kalıp vücut yağ yakacak ve ayrıca sabahları uykudan tok olarak kalkacaksınız.

En hızlı ZAYIFLATAN kür?

3 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu ile yarım çay kaşığından daha az toz zencefil, zerdeçal ve toz tarçın iyice çırpılarak hazırlanan karışım, gece yatmadan bir saat önce tüketilir. Üzerine beş bardak kadar su içilmesi ile tamamlanan kür, metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını arttırır.

Gece yağ yakımını hizlandiran kür

Bu kürü hazırlamak için uygun bir kapta 3 yemek kaşığı ev yoğurdu, yarım çay kaşığından daha az toz zencefil, zerdeçal ve toz tarçını güzelce çırpıp karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu baharat kürünü gece uyumadan 1 saat önce tüketin. Bu kürün üzerine de 5 bardak su içmeniz gerekmektedir.

Sabah aç karnına yağ yakan içecekler

YAĞLARI PARÇALAYAN 5 İÇECEK

Sabah aç karnına sirkeli su içmek yağları parçalar. Suyun ılık olmasına özen gösterin.

Maydanoz kürü ödemleri attırır. ...

Sabah zerdeçal çayı mideyi rahatlatır ve kalori yaktırır.

Sabah aç karnına bir bardak yeşil çay yağ yakımını hızlandırır.

Limonlu su toksin attırır.