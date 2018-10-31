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Şoke eden olay! 'Baba yanına geliyorum' diyerek sokak ortasında...

Nusaybin ilçesinde, sokak ortasında şişedeki sıvıyı içen Rıdvan K. (18), "Baba yanına geliyorum" diye bağırdıktan sonra yere yığılıp kıvranmaya başladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:50
Şoke eden olay! 'Baba yanına geliyorum' diyerek sokak ortasında...

Öğlen saatlerinde Moryakup Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'na gelen Rıdvan K., elinde bulunan şişedeki sıvıyı içti. Rıdvan K., "Baba yanına geliyorum" diye bağırdıktan sonra yere yığılıp, kıvranmaya başladı. Genci gören çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Servis ekibi geldi. Ambulansla önce Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan genç, ilk müdahaleden sonra sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Rıdvan K.'nin elindeki şişedeki sıvının fare zehri olduğu iddia edildi.

İntihar girişiminde bulunan Rıdvan K.'nin babasının bir süre önce vefat ettiği, bu nedenle bunalımda olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:50
  1. Mardin
  2. Nusaybin

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