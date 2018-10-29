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Şoke eden olay! Aracı cesedinden 3 ay sonra sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalında ölü olarak bulunan tekvando hocası kadının otomobili, olaydan üç ay sonra sulama kanalında bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:29
Şoke eden olay! Aracı cesedinden 3 ay sonra sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa’da 4 Ağustos'ta DSİ’ye ait sulama kanalında cesedi bulunan tekvando hocası Emine Eski’nin otomobili yaklaşık 3 ay sonra bulundu. Cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride suyun içinde bulunan otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Jandarma olay yeri ekipleri, sır ölümün üzerindeki perdeyi aralamak için otomobil üzerinde inceleme yaptı. Detaylı şekilde incelenen otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı.

4 Ağustos'ta Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Kırsal Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulunan kadının aracı tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:29
  1. Şanlıurfa
  2. Emine Eski
  3. Otomobili cesedinden 3 ay sonra bulundu

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