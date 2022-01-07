Şoke eden görüntü! Kazakistan'da plakasız araçtan silah dağıtılıyor!

Kazakistan'da iç savaşa dönen protesto gösterilerinde Çimkent şehrinde eylemcilere silahların dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kazakistan'da akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan sokak eylemleri iç savaşa dönüştü. Hükümetin istifası ve alınan tedbirlerin de sonuç vermediği olaylarda eylemcilerin polislerin kafalarını keserek infaz ettiği görüntüler kanları dondururken yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Eylemcilere silah dağıtılıyor

Ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin düzenlendiği bir diğer şehir Çimkent'te, eylemcilere silahların dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı.

Habar 24 televizyonunun yayınladığı videoda, göstericilerin plakasız bir araçtan silahları alarak çatışmaların yaşandığı bölgeye doğru ilerlediği görüldü.

Her iki taraftan 60 yaralı var

Kentte her iki taraftan yaklaşık 60 yaralının olduğu, şu anda durumun sakinleştiği belirtiliyor.

Protestoculara para ödenip enerji içecekleri veriliyor

Çimkent Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Mukan, "Şu anda provokatörleri gözaltına alıyoruz. Kendilerine para ödendiğini ve enerji içecekleri verildiğini, ardından kişisel kontrolü kaybettiklerini anlatıyorlar" dedi.