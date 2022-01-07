  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şoke eden görüntü! Kazakistan'da plakasız araçtan silah dağıtılıyor!
Dünya

Şoke eden görüntü! Kazakistan'da plakasız araçtan silah dağıtılıyor!

Kazakistan'da akaryakıt zamlarını protesto ile başlayan ve iç savaşa dönüşen olaylarla ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Çimkent şehrinde plakasız bir araçtan eylemcilere silah dağıtıldığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 20:00:00 - 2022-01-07 20:04:02

Kazakistan'da iç savaşa dönen protesto gösterilerinde Çimkent şehrinde eylemcilere silahların dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kazakistan'da akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan sokak eylemleri iç savaşa dönüştü. Hükümetin istifası ve alınan tedbirlerin de sonuç vermediği olaylarda eylemcilerin polislerin kafalarını keserek infaz ettiği görüntüler kanları dondururken yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Eylemcilere silah dağıtılıyor

Ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin düzenlendiği bir diğer şehir Çimkent'te, eylemcilere silahların dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı.

Habar 24 televizyonunun yayınladığı videoda, göstericilerin plakasız bir araçtan silahları alarak çatışmaların yaşandığı bölgeye doğru ilerlediği görüldü.

Her iki taraftan 60 yaralı var

Kentte her iki taraftan yaklaşık 60 yaralının olduğu, şu anda durumun sakinleştiği belirtiliyor.

Protestoculara para ödenip enerji içecekleri veriliyor

Çimkent Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Mukan, "Şu anda provokatörleri gözaltına alıyoruz. Kendilerine para ödendiğini ve enerji içecekleri verildiğini, ardından kişisel kontrolü kaybettiklerini anlatıyorlar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay