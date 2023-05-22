Şoke eden "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kaybetmesini Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok isteyen olmadığını belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaymış gibi durmasının sebebi aslında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yakın olmak. İmamoğlu, bir adım uzakta duruyor ki, zorlanmadan geçebilsin Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna" dedi.

Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun keyfine diyecek yok. Seçim meydanlarında, ekranlarda en çok İmamoğlu eğleniyor. "CHP yenilmiş, Kılıçdaroğlu yenilmiş" modunda. Seçim yenilgisini kendi üstüne aldığı yok.

Her fırsatta öne fırlıyor. 28 Mayıs için de CHP'nin seçim kampanyasını üstüne almış. İmamoğlu'nun derdi seçimi kazanmak değil, sadece "önde" tamamlamak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yenilgi üstüne yenilgi yaşarken o, vitrinde, ön sıralarda yer tutmanın peşinde.

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Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaymış gibi durmasının sebebi aslında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yakın olmak. İmamoğlu, bir adım uzakta duruyor ki, zorlanmadan geçebilsin Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna.

Araya birileri kaynak yapabilir. Burası CHP; koltuk kavgası amansız olur. Genel Başkanlık koltuğunu ele geçirmek hiçbir zaman kolay olmadı. Fakat Ekrem Bey, diğer adaylardan bir adım daha yakın o koltuğa. Ve kimseyi araya sokmadan o koltuğa kurulmayı bekliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda kaybetmesini ondan daha çok bekleyen yok. Aralarında kazanacaklarına inanan da yok. Erdoğan, parlamentoda çoğunluğu aldı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kılıçdaroğlu'na net 4 puan fark attı. 2. turda bu farkın daha da açılacağını sağır sultan bile biliyor. Ekrem İmamoğlu mu bilmeyecek?

Asıl gürültü 28 Mayıs akşamı CHP içinde kopacak. Kılıçdaroğlu, masaları yumrukladığı videosuyla, içeriye genel başkanlık makamını bırakmayacağı mesajını verdi. 28 Mayıs stratejisi de Erdoğan'dan büyük bir fark yememek üzerine. Eğer Erdoğan'dan büyük bir fark yemezse genel başkanlık koltuğunu koruyabileceğini düşünüyor.

Ne var ki, Ekrem İmamoğlu CHP'yi çoktan kuşatmış durumda. CHP'yi içeriden henüz fethedememiş ama dışarıdan etrafını iyice sarmış. Seçim sonuçları netleşir netleşmez Ekrem'in adamları top atışına başlayacak. CHP'nin büyük çarpışmaya sahne olacağını şimdiden görebiliyoruz. Yalnız CHP genel başkanlık koltuğu kimse için cepte değil; bu makamı İmamoğlu'na çatışmasız kansız teslim etmeleri de kolay olmayacak!"