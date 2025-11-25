Otoyolda gece yarısı şok engelleme! Trafik bir anda servis yoluna aktarıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Aydın-İzmir istikameti, Germencik ayrımındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Selahattin Tüneli'nin üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 28-29. kilometreleri, patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen menfez çalışması nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.