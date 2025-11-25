Otoyolda gece yarısı şok engelleme! Trafik bir anda servis yoluna aktarıldı!
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu’nun Aydın’dan İzmir’e gidiş yönü, 0-1. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarımı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Özellikle Germencik ayrımında yoğunlaşan çalışmalardan dolayı sürücüler ana yoldan çıkarılarak Selahattin Tüneli’nin üzerindeki servis yoluna yönlendiriliyor. Gece ilerleyen saatlerde başlayan uygulama, bölgedeki araç akışını yavaşlatırken dikkatli sürüş çağrıları da peş peşe geldi. Yetkililer, çalışma tamamlanana kadar sürücülerin işaretlemelere uymasını istiyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Beyşehir-Derebucak yolunun 28-29. kilometreleri, patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen menfez çalışması nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kelkit-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.