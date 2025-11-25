X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

X’in ortaya çıkardığı tablo, Türkiye’de İslam düşmanlığı ve İslami değerlere yönelik saldırıların büyük bölümünün Kemalist hesaplar üzerinden yürütüldüğünü, bu hesapların neredeyse tamamının ABD, Avrupa ve İsrail merkezli operasyon ağlarından yönetildiği tespit edilirken, Türkiye kamuoyuna yönelik sistematik propaganda ve karalama faaliyetlerinin dış kaynaklı olduğu bir kez daha teyit edildi.

Dijital platform X’in devreye aldığı yeni konum özelliği, uzun süredir tartışılan sosyal medya manipülasyonu, sahte hesap ağları ve küresel dezenformasyon operasyonlarını açık biçimde gün yüzüne çıkardı. Güncelleme yalnızca 20 dakika aktif kalmasına rağmen, özellikle Amerikan devlet kurumları, İsrail bağlantılı hesaplar, Türkiye siyasetine müdahil dijital ağlar ve Ortadoğu merkezli manipülasyon merkezleri hakkında çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) dâhil olmak üzere birçok Amerikan hükümet hesabının İsrail’den açılmış olduğu ortaya çıktı. İfşanın ardından X yönetimi, hızla harekete geçerek kurum hesapları için konum özelliğini tamamen devre dışı bıraktı. Bu gelişme, Washington’un resmî organlarının bile İsrail kaynaklı dijital kontrol mekanizmalarıyla iç içe olduğuna işaret etti.

Türkiye bağlamında da tablo farklı değil. Atatürkçülük maskesi altında İslam düşmanlığı yapan pek çok Kemalist hesabın Avrupa ve ABD’den yönetildiği belirlendi. “İzmir’de yaşayan hemşireyim” diyerek Atatürkçü kimliği üzerinden kitle devşiren bir kullanıcının Irak’tan tweet attığının anlaşılması, sahte kimlikli propaganda hesaplarının boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye siyasetini manipüle eden, muhalefet lehine dezenformasyon üreten pek çok hesabın Amerika, Tayland, Irak ve Avrupa merkezli olduğu, Türkiye’deymiş gibi konum göstererek etki operasyonu yürüttüğü tespit edildi.

Konum güncellemesi, FETÖ’nün sosyal medya ağını da deşifre etti. İmamoğlu’nun sosyal medya etkileşimlerinin yaklaşık yüzde 80’inin FETÖ bağlantılı hesaplardan geldiği, yine toplumun sinir uçlarını hedef alan provokatif içeriklerin büyük bölümünün aynı ağ tarafından üretildiği ortaya çıktı. Aykırı, Erlik, Berna Laçin, Jon Sınov gibi hesapların karşılıklı etkileşim içinde bulundukları geniş FETÖ ağları üzerinden güç devşirdikleri belirlendi.

Özellik, Ortadoğu’daki dijital operasyonları da açığa çıkardı. Gazze’den olduğunu iddia ederek Hamas’a ve Kassam Mücahidleri’ne saldıran pek çok hesabın aslında Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün kaynaklı olduğu ve resmî kurumlarla bağlantılı bulunduğu görüldü. Suriyeli gibi davranıp Müslüman Kardeşler ve İslamcı yapılara saldıran hesapların Suudi ekiplerine ait olduğu anlaşıldı. Firavuncu Mısır hesaplarının Siyonist merkezlerden yönetildiği; Gazze karşıtı sözde gazeteci hesapların Mossad bağlantılı olduğu ve ABD ile Almanya’dan kullanıldığı tespit edildi.

Bağış topladığını iddia eden “Gazze dayanışma” hesaplarının Nijerya’dan yönetildiği; Avrupa’dan yayın yapıyormuş gibi görünen aşırı sağcı İsrail hesaplarının Hindistan’daki merkezlerden kontrol edildiği; Suudi Arabistan ve BAE yanlısı propagandaların Tayvan ve Tayland’daki sahte hesap çiftliklerinden satın alındığı belirlendi. “Aydınlanmacı, laik, ateist” kimlikli hesapların arka planında ise BAE kaynaklı operasyonlar bulunduğu ortaya çıktı. Mülteci ve Gazze karşıtı nefret yayan Mısırlı görünümlü hesapların Belçika’dan yönetildiği; Arap halkları arasında fitne çıkarmayı hedefleyen hesapların ise Avrupa merkezli olduğu tespit edildi.

Kısacası; X’in kısa süreli konum güncellemesi, küresel dijital savaşın görünmeyen yüzünü açığa çıkardı.

İsrail’den yönetilen Amerikan devlet hesaplarından Avrupa’dan Türkiye’ye nefret pompalayan sahte kimlikli hesaplara, Hindistan’daki aşırı sağcı İsrail ağlarından Tayland’daki operasyon merkezlerine kadar geniş bir coğrafyada örgütlü, finansmanı ve amacı belli dijital orduların faaliyet yürüttüğü, küresel manipülasyonun artık resmî kurumlar düzeyine kadar sirayet ettiği net biçimde görülmüş oldu.

Devlet bu kuşatmaya karşı önlem almalı

Bu tablo, Türkiye açısından doğrudan bir ulusal güvenlik meselesine işaret ediyor. Zira sosyal medya üzerinden yürütülen bu çok katmanlı ve çok uluslu operasyonlar, yalnızca gündemi manipüle etmiyor; toplum mühendisliğinden seçim psikolojisine, inanç-düşünce dünyasından sosyopolitik ayrışmalara kadar tüm alanlara nüfuz eden bir etki kapasitesi taşıyor. Türkiye’nin böyle bir kuşatmaya karşı sosyal medyaya çok daha ciddi, bütüncül ve istihbarat temelli bir yaklaşımla eğilmesi; yabancı merkezlerden yönetilen propaganda hesaplarını anında tespit edip etkisizleştirmesi artık ertelenemez bir zorunluluk. Bu alanda güçlü refleks geliştiremeyen hiçbir ülke kendi kamusal alanını, gençliğini ve siyasal istikrarını koruyamaz.

İşte bu dijital operasyon ağında yer aldığı açığa çıkan bazı hesaplar:

– Büyükşehir Çalışıyor hesabının bulunduğu ülke/bölge: North America

– Etkili Haber Yeni Sayfa hesabının bulunduğu ülke/bölge: North America

– Sebastian Trudeau hesabının bulunduğu ülke/bölge: North America

– Belly’s hesabının bulunduğu ülke/bölge: Germany

– Solcu Gazete hesabının bulunduğu ülke/bölge: West Asia

– nursse adlı “İzmirli hemşire” hesabının bulunduğu ülke/bölge: Iraq

– ATAKIZ hesabının bulunduğu ülke/bölge: Germany

– Daily CHP hesabının bulunduğu ülke/bölge: West Asia

– Bahriye Üçok hesabının bulunduğu ülke/bölge: West Asia

– Ateist TV hesabının bulunduğu ülke/bölge: West Asia

– Ekrem İmamoğlu News hesabının bulunduğu ülke/bölge: United States

– Ə harfi hesabının bulunduğu ülke/bölge: West Asia

Bu tablo, Türkiye kamuoyunu manipüle eden ağın ne kadar geniş, örgütlü ve sınır ötesi operasyon merkezlerinden beslendiğini açıkça göstermektedir.

Baran Dergisi