Haber Merkezi Giriş Tarihi: TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da noterlik işlemi sırasında 65 yaşın üzerindeki bir vatandaştan yalnızca yaşı gerekçe gösterilerek sağlık raporu istenmesini 'yaş temelinde ayrımcılık' olarak değerlendirdi. TİHEK, bu uygulamayı 'keyfi, orantısız ve yaşlı bireylerin özerkliklerini zedeleyen bir tutum' olarak nitelendirerek ilgili notere oy birliğiyle 100 bin lira idari para cezası verdi.