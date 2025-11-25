  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

'Çarşamba günleri tırnak kesilmez' deniyor! Ali Küpelioğlu Hoca'dan olay açıklama geldi

Bu adamın aklından zoru mu var acaba? Daha neyi bekliyorsunuz beyler! Bir futbolcuya mı gebe Beşiktaş!

Galatasaray, Rusya'dan bakın ne istiyor! Yok böyle bir kule! Artık çok yakın...

Burun spreyiyle beyin kanserine umut ışığı

'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yapacak mı Galatasaray? Yok artık Osimhen bunu yapacak mısın?

Canlı yayında sert tepki: Kaan'da vileda sapı dedikleri şey F-16'da da var

Warner Bros'tan bir Kerem Aktürkoğlu açıklaması daha geldi: Harry Potter krizinde son perde!

Kanserli hücreler biyopsi olmadan tespit edilecek

Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

'Savunma sanayiinde açıklanan rakamlar doğru değil' dedi! 'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yaptı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da noterlik işlemi sırasında 65 yaşın üzerindeki bir vatandaştan yalnızca yaşı gerekçe gösterilerek sağlık raporu istenmesini 'yaş temelinde ayrımcılık' olarak değerlendirdi. TİHEK, bu uygulamayı 'keyfi, orantısız ve yaşlı bireylerin özerkliklerini zedeleyen bir tutum' olarak nitelendirerek ilgili notere oy birliğiyle 100 bin lira idari para cezası verdi.

#1
Foto - TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), noterlik işlemlerinde uygulanan ve ayrımcılık yasağını ihlal eden bir vakaya emsal olacak bir karara imza attı. Bir üniversitede dekanlık görevi yürüten 65 yaş üstü vatandaşın, vekaletname çıkarmak için gittiği İstanbul Kadıköy'deki noterlikte, sadece yaşı nedeniyle hukuki ehliyetini gösterir doktor raporu talep edildiği iddiasıyla yaptığı başvuru Kurul tarafından incelendi.

#2
Foto - TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım

Muhatap noter A.B.K, TİHEK'e sunduğu savunmada, işlem sırasında noterlikte bulunmadığını ve sağlık raporu talebinin noterlikteki görevli personel tarafından yürütüldüğünü belirtti. Noter, uygulamanın kişilerin hukuki güvenliğini korumaya yönelik olduğunu, her 65 yaş ve üzerindeki kişiden rapor talep edilmediğini ve bu uygulamanın yasal yükümlülükten kaynaklandığını savundu.

#3
Foto - TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu yaptığı incelemede, noterlik işlemlerinde kişilerin ehliyetine ilişkin rapor istenmesinin yalnızca kişinin davranışları veya görünümünden doğan somut şüphe hallerinde söz konusu olabileceğini belirtti. Kurul, yalnızca belli bir yaş eşiğinin aşılmasının sağlık raporu zorunluluğu için meşru bir gerekçe olamayacağını kaydetti. Bu kapsamda kurul, yapılan uygulamanın yaş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, başvuruya konu işlemin gerçekleştiği tarihte noter olarak görev yapan A.B.K. hakkında 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

#4
Foto - TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım

YAŞLI BİREYLERİN ÖZERKLİLİKLERİNİ ZEDELEYEN AYRIMCI BİR TUTUM Kararda, Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nde, yaşlılığı nedeniyle hukuki işlem yeteneğinden şüphe edilen kişilerden sağlık raporu istenmesinin amacının işlemin sıhhati ve hukuki güvenliğin sağlanması olduğuna yer verildi. Ancak yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda ön değerlendirme yapılmaksızın başvurandan sağlık raporu talep edilmesinin ayrımcı ve keyfi bir uygulama olduğu, başvurana orantısız bir yük getirdiği ve dolayısıyla ölçülü ve orantılı olmadığı vurgulandı.

#5
Foto - TİHEK’ten noter işlemlerinde yaş ayrımcılığına emsal karar: 65 yaş üstüne istenen rapora 100 bin liralık yaptırım

Kararda, 65 yaş ve üzeri herkesten sağlık raporu istenmesi uygulamasının "yaşlı bireylerin özerkliklerini ve saygınlıklarını zedelediği, onları tek tipleştiren ve yeterliliklerini sorgulayan ayrımcı bir tutum" olduğu belirtildi. Türkiye Noterler Birliği'nin de 65 yaşın tek başına rapor zorunluluğu için yeterli olmadığı yönündeki genelgesine atıf yapılarak, yaşlı bireylere yönelik kalıp yargıların ve önyargılı uygulamaların insan onuruna aykırı olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor
Ekonomi

Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

Koç Holding’in dev markası Arçelik, Tayland’daki buzdolabı tesisini kapatma kararı aldı. 411 çalışana toplam 3 milyon dolar tazminat ödenece..
Abdülkadir Özkan vefat etti
Gündem

Abdülkadir Özkan vefat etti

Vakit gazetesinin kuruluşunda emeği geçen, Ankara temsilciğini yapan gazeteci Abdülkadir Özkan vefat etti.

Sıcak saatler! ABD'ye ait İHA düştü
Dünya

Sıcak saatler! ABD'ye ait İHA düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'de konuşlu insansız hava aracı görev sırasında Sarı Deniz'e düştü.
CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi
Gündem

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

CHP’li Tayfun Güler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda geçmişte MHP’de iken CHP’ye sert sözlerle yüklenen ‘fırıldak Cemal’ l..
Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde
Gündem

Erdoğan'dan 15 milyar dolarlık müjde

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında gerçekle..
Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu
Gündem

Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine sokan ifadeler kullandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23