Melih Altınok böyle ifşa etti: Suna abinizle tanışın

Eli kanlı FETÖ'nün militanları mide bulandırmaya devam ediyor.

Sığındıkları deliklerden Türkiye'ye karşı operasyon çekmeye kalkışan FETÖ'cü hainlerden biri daha ifşa oldu.

Melih Altınok, Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı "Suna abinizle tanışın" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altınok'un yazısı şöyle:

Elon Musk X'i, kaldırmayı vadettiği sansür mekanizmalarından tamamen arındıramadı ama ne olursa olsun algoritmayı daha nesnel kriterlere göre şekillendirdi.

Musk, platformu ticarileştirmesine yönelik eleştirileri de şeffaflığa yönelik attığı adımlarla telafi ediyor.

Son hamlesi, X'teki kullanıcıların profile eklediği panel. Artık X kullanıcılarının hesaplarını hangi ülkeden açtıkları, kaç kez isim değişikliği yaptıkları gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

Peki bu neden önemli? Bir örnek verelim.

X'de "Suna Varol" ismiyle paylaşımlar yapan bir hesap var. Profil fotosunda genç bir kadının resmi, fonda ise Atatürk var.

Hesabın Mehmet Hanife Sözen isimli bir FETÖ'cüye ait olduğu pek çok kişi tarafından bilinse de Suna Varol hala Kemalistinden solcusuna tüm muhalefetin en çok etkileşim verdiği profillerin başında geliyor ve benzeri yüzlerce hesap X'de manipülasyon yapmayı sürdürüyor.

Musk'ın yeni uygulamasını deneyen pek çok kullanıcı da dünden beri ifşaatlarına devam ediyor.

"İzmirli çağdaş Türk kadını, "hemşire" biosuyla ve "nursse" adıyla X'de sazan avlayan hesabın Irak'tan açıldığını ve tam 67 kez isim değiştirdiğini öğreniyoruz mesela.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar soyadını değiştiren siyasilere bile güvenen seçmenlerimiz, böyle şeyleri pek sorun etmezler mi diyorsunuz?

Peki, ya Kanada'dan açılan İmamoğlu profilli destek hesapları? PKK'lı kadın pozu kesen şakirtler? Sabah akşam Hindistan'dan Türkçü, Turancı twitler sallayan tipler?

Uyandırmaz mı? Haklı olabilirsiniz.

Belki onlar da biliyorlar takipçisi oldukları, RT ettikleri kadın kılığına girmiş heriflerin kırmızı bültenle aranan FETÖ'cüler olduklarını.

Kimi, Cem Karaca'nın o muhteşem parçasındaki gibi "Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle" diye mırıldanıyor; kimiyse "Kavgada yumruk sayılmaz" diyor olmalı.

Ama emin olun ki bugünlerde o yumrukların hep kendi midelerine indiğini, bir yalan ortak olup nasıl hayatlarını zehir ettiklerini idrak eden muhaliflerin sayısı hızla artıyor.