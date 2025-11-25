  • İSTANBUL
Gündem Aldatıcı turizm reklamına ceza geliyor
Gündem

Aldatıcı turizm reklamına ceza geliyor

IHA
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aldatıcı turizm reklamına ceza geliyor

Turizm amaçlı konut kiralamalarında yanıltıcı reklam ve tanıtıma tek seferlik idari yaptırım getirildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi. Buna göre, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtıldığının tespit edilmesi hallerinde aynı aykırılığa ilişkin belge sahibine bir önceki maddede geçerli olmayan tek idari yaptırım uygulanacak.

