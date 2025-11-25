  • İSTANBUL
Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Dönem: 2026–2030 Eylem Planı Yürürlükte
Gündem

Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Dönem: 2026–2030 Eylem Planı Yürürlükte

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Dönem: 2026–2030 Eylem Planı Yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, kadına yönelik şiddetle mücadelede beşinci ulusal eylem planı resmen başlatıldı. Plan, tüm kurumlara yeni sorumluluklar getiriyor.

Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede kritik bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, 2026–2030 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı yürürlüğe girdi. Yeni dönem, devlet kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir işbirliği modelini esas alıyor.

 

KAPSAMLI VE ÇOK TARAFLI MÜCADELE VURGUSU

Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım gerektirdiği vurgulandı. Bu süreçte kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör arasında güçlü bir koordinasyonun hayati önemde olduğu belirtildi.

2007’den bu yana dört ulusal eylem planının uygulandığı hatırlatılarak, şimdiye kadar edinilen tecrübelerin yeni planın temelini oluşturduğu ifade edildi.

 

“ŞİDDETE SIFIR TOLERANS” İLKESİ MERKEZDE

Yeni eylem planının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

  • Eylem planı Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

  • Ana hedef: “Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek.”

  • Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve özel sektör kendi plan ve bütçelerine bu stratejileri entegre edecek.

  • Koordinasyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

  • Kurumlar, kendi faaliyetlerine ilişkin bilgileri oluşturulan izleme sistemine düzenli olarak girecek.

 

İZLEME RAPORLARI CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Eylem planının uygulanmasına ilişkin yıllık izleme raporu Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Cumhurbaşkanlığına iletilecek. Ayrıca rapor kamuoyuyla paylaşılmak üzere Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

Genelgede tüm kurumların, plan kapsamındaki görevlerini “titizlikle yerine getirmesi” istendi.

 

