Dijital namussuzluk! OnlyFans ve sanal sömürü

Hülya Avşar’ın YouTube programında ağırladığı Merve Taşkın ile "OnlyFans" üzerinden yapılan dijital fuhşu bir "kazanç kapısı" ve "başarı hikayesi" gibi sunması, toplumun ahlaki temellerine sıkılmış bir kurşun etkisi yapmıştır. Bu pervasız yayına karşı savcılığın ve harekete geçerek "fuhşa teşvik" suçlamasıyla soruşturma başlatması, malum zihniyetin pisliğini örtmeye yetmemiştir.

Hadisenin en çarpıcı taraflarından biri ise şudur: Dijital fuhşun baş aktörü olan bu şahısların arkasında, her fırsatta "Atatürkçülük" maskesine sığınan Avukat Feyza Altun gibi isimlerin durmasıdır. Merve Taşkın'ın önceki ahlaksızlık davalarında "kadın özgürlüğü" kılıfıyla beraatini sağlayan ve bu çürümüşlüğü "modern yaşam tarzı" diye pazarlayan Feyza Altun tipi Kemalist zihniyet, bugün gelinen bu "et pazarı" medeniyetinin asıl mimarlarıdır. Bir yanda "fuhşu meslek" sayan Batıcı kafa, diğer yanda bu bataklığı kurutmaya çalışan millet vicdanı... Aşağıdaki rapor, Feyza Altunların "özgürlük" diye savunduğu yolun sonunun, Almanya örneğinde olduğu gibi nasıl bir "insanlık suçuna" çıktığını ispatlamaktadır.

AVRUPA'NIN GENELEVİ: ALMANYA'NIN "ÖZGÜR FUHUŞ" DENEYİ NASIL BİR İNSANLIK SUÇUNA DÖNÜŞTÜ?

Almanya, 2002 yılında fuhşu tamamen yasallaştırarak "tarihi bir ilerleme" (!) kaydettiğini iddia etmişti. Teoriye göre; fuhuş yasal bir meslek olacak, kadınlar sigortalanacak ve sömürü bitecekti. Ancak aradan geçen çeyrek asır, bu liberal rüyanın tam bir kabusa dönüştüğünü gösterdi. Almanya, bugün "Avrupa'nın Genelevi" (Bordell Deutschland) olarak anılıyor ve kıtanın her yerinden insan tacirlerinin, mafyanın ve sapkın turistlerin akınına uğruyor.

Fuhşun bir "piyasa ürünü" haline gelmesi, rekabeti ve fiyat kırmayı beraberinde getirdi. Kapitalist mantık, insan bedenine de girdi. Almanya'daki genelevler, hamburger zinciri mantığıyla işlemeye başladı. "Giriş ücretini öde, istediğin kadar kadınla, istediğin kadar birlikte ol" sloganıyla pazarlanan "Flat-Rate" genelevleri türedi. Bu sistem, kadını bir insan olmaktan çıkarıp, sınırsız tüketilen bir nesneye hapsetti. İnsan haysiyetini hiçe sayan bu uygulama neticesinde kadın, günde onlarca erkeğin sömürüsüne ve şiddetine kurban edilmektedir.

Yasal Kılıf Altında İnsan Ticareti

Liberallerin "yasal olursa kaçakçılık biter" tezi çöktü. Aksine, yasal zemin, insan tacirlerine mükemmel bir kamuflaj sağladı. Romanya, Bulgaristan ve Afrika'dan getirilen on binlerce kadın, "yasal seks işçisi" kağıtları imzalatılarak genelevlere hapsedildi. Polis, elinde yasal sözleşmesi olan bir kadını kurtarmakta aciz kaldı. Almanya'nın liberal yasaları, uluslararası suç örgütlerinin işini kolaylaştırmasına ve ülkeyi bir insan pazarına çevirmesine sebep oldu.

Dijital Pezevenklik: OnlyFans ve Sanal Sömürü

Fiziksel genelevlerin yanı sıra, tehlike dijital dünyaya da sıçradı. "Girişimcilik" adı altında pazarlanan OnlyFans gibi platformlar, genç kızları kendi odalarında birer "dijital fahişe"ye dönüştürdü. Kolay para kazanma vaadi, bir neslin mahremiyet algısını yok etti. Genç kadınlar, bedenlerini internette teşhir ederek "özgürleştiğini" sanırken, aslında küresel teknoloji şirketlerinin kölesi haline geldi. Bu platformlar, fuhşu normalleştirerek çocuk yaşta zihinlerin zehirlenmesine yol açtı.

İsveç Modeli vs. Alman Modeli

Avrupa şu an ikiye bölünmüş durumda. Fuhşu tamamen serbest bırakan Almanya modeli iflas ederken; parayı vereni (erkeği) suçlu sayan, kadını ise mağdur kabul eden "İsveç Modeli" (Nordic Model) tartışılıyor. Ancak Almanya'daki fuhuş lobisi ve vergi gelirinden vazgeçmek istemeyen devlet, bu değişikliğe direniyor. Kadın bedeninden kazanılan milyarlarca Euro'luk vergi, devletin ahlaki çöküşe göz yummasına sebep oluyor.

Sonuç: Liberalizmin Ahlaki İflası

Almanya deneyi şunu kanıtladı: Fuhuş bir "iş" değildir, bir şiddet biçimidir. Devlet eliyle meşrulaştırılan her gayrimeşru fiil, toplumu içten içe çürüten bir kansere dönüşür. Batı, kadına "hak" verdiğini iddia ederken, aslında onun onurunu "satın alınabilir" bir mala dönüştürmüştür.

