ABD’nin Venezuela’yı işgal planında geri sayım başladı!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Venezuela ordusunun üst komuta kademesini ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu doğrudan hedef alan "Yabancı Terör Örgütü" (FTO) kararı resmileştirildi. 'Los Soles' (Güneşler) Karteli’nin terör listesine alınmasıyla Maduro resmen "terör örgütü lideri" ilan edilirken, ABD Genelkurmay Başkanı’nın bölgeye intikal ettiği ve ilk askeri operasyonun bu hafta içinde başlayabileceği bildirildi

Vaşington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu devirme planında "narko-terör" kartını masaya sürdü. Gazeteci Yunus Paksoy’un aktardığı son bilgilere göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun imzasıyla yürürlüğe giren kararname neticesinde, Venezuela ordusunun generallerinden oluştuğu öne sürülen "Cartel de los Soles", bugünden itibaren ABD’nin terör örgütleri listesinde yerini aldı. Bu hamle, Nicolás Maduro’nun diplomatik dokunulmazlığa sahip bir devlet başkanı statüsünden çıkartılarak, "terör örgütü lideri" sıfatıyla hedef alınmasına sebep oldu.

Hukuki zemin tamamlandı

Vaşington yönetimi, Los Soles Karteli’ni sadece bir uyuşturucu şebekesi olarak değil, "ABD ulusal güvenliğini tehdit eden terörist bir yapılanma" şeklinde tanımladı. Maduro’nun bu örgütün lideri olarak kayıtlara geçmesi, 2001 sonrası Amerikan askeri doktrininde yer alan "terörle küresel savaş" yetkilerinin Venezuela topraklarında kullanılmasına imkan tanıyor. Yapılan bu yasal düzenleme ile ABD Silahlı Kuvvetleri, Venezuela’yı ve doğrudan Maduro yönetimini hedef alacak "yasal" bir vuruş yetkisine kavuştu.

Genelkurmay Başkanı bölgeye indi

Siyasi kararların sahadaki askeri karşılığı da gecikmedi. Kararın hemen ardından ABD Genelkurmay Başkanı’nın bölgeye intikal ettiği öğrenildi. Üst düzey askeri hareketlilik, Vaşington’un süreci sadece ekonomik yaptırımlarla sınırlı tutmayacağını, aksine sıcak çatışma seçeneğini devreye soktuğunu gösteriyor. Pentagon kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, "kinetik askeri harekat" hazırlıkları tamamlandı ve Venezuela içindeki stratejik hedeflere yönelik ilk operasyonun bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Maduro doğrudan namlunun ucunda

Yeni FTO (Yabancı Terör Örgütü) kararı, Maduro’yu uluslararası hukuk nezdinde meşru bir muhatap olmaktan çıkarıp, "etkisiz hale" getirilmesi gereken bir hedef kategorisine soktu. ABD Adalet Bakanlığı’nın geçmişte hazırladığı iddianameler, bu yeni terör listesi hamlesiyle birleşerek olası bir suikast veya nokta operasyonunun hukuki kılıfını oluşturdu. ABD Donanması'na ait unsurların Venezuela açıklarındaki varlığı ve Genelkurmay Başkanı'nın bizzat sahada olması, işgal planının son aşamaya geldiğine işaret ediyor.

Caracas: "Savaş ilanı"

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ve Caracas yönetimi, gelişmeleri "savaş ilanı niteliğinde bir saldırı" olarak değerlendirdi. Maduro hükümeti, ABD'nin "olmayan bir örgüt" üzerinden egemenlik haklarını ihlal etmeye çalıştığını vurgulayarak, halkı ve orduyu "emperyalist saldırıya karşı topyekün savunma" durumuna geçmeye çağırdı. Ancak ABD’nin "terörle mücadele" başlığı altında atacağı adımların, Güney Amerika’da büyük bir bölgesel savaşa sebep olması muhtemel görünüyor.