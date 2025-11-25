Afganistan-Pakistan çatışması yeniden başladı!

Afganistan'ın Host vilayetine düzenlenen Pakistan hava saldırıları en az 10 kişinin ölümüne yol açtı; ölenler arasında 9 çocuk da bulunuyor.

Afganistan İslam Emirliği hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid’in açıklamasına göre, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece Pakistan’ın düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Mücahid, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Pakistan güçleri dün gece, Host vilayetinde bir sivilin evini gece yarısına doğru bombaladı.”

Sözcü, ölenlerin beşi erkek çocuk, dördü kız çocuk ve bir kadın olduğunu belirtti. Ayrıca Kunar ve Paktika’nın sınır bölgelerinde düzenlenen diğer saldırılarda 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

Bu olay, iki ülke arasında bu ayın başında İstanbul’da yapılan ve Katar ile Türkiye’nin arabuluculuk ettiği barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından yaşanan gerilimin devamı niteliğinde. 8 Kasım’da Afganistan, görüşmelerin “uygulanabilir bir çözüme varmadan sona erdiğini” duyurmuştu.