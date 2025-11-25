  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Dünya Afganistan-Pakistan çatışması yeniden başladı!
Dünya

Afganistan-Pakistan çatışması yeniden başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Afganistan-Pakistan çatışması yeniden başladı!

Afganistan İslam Emirliği'nin Host vilayetine düzenlenen Pakistan hava saldırıları en az 10 kişinin ölümüne yol açtı; ölenler arasında 9 çocuk da bulunuyor.

Afganistan'ın Host vilayetine düzenlenen Pakistan hava saldırıları en az 10 kişinin ölümüne yol açtı; ölenler arasında 9 çocuk da bulunuyor.

Afganistan İslam Emirliği hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid’in açıklamasına göre, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece Pakistan’ın düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Mücahid, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Pakistan güçleri dün gece, Host vilayetinde bir sivilin evini gece yarısına doğru bombaladı.”

Sözcü, ölenlerin beşi erkek çocuk, dördü kız çocuk ve bir kadın olduğunu belirtti. Ayrıca Kunar ve Paktika’nın sınır bölgelerinde düzenlenen diğer saldırılarda 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

Bu olay, iki ülke arasında bu ayın başında İstanbul’da yapılan ve Katar ile Türkiye’nin arabuluculuk ettiği barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından yaşanan gerilimin devamı niteliğinde. 8 Kasım’da Afganistan, görüşmelerin “uygulanabilir bir çözüme varmadan sona erdiğini” duyurmuştu.

Avrupa'da savaş kızıştı: Polonya "Horyzont" operasyonunu başlatıyor!
Avrupa'da savaş kızıştı: Polonya "Horyzont" operasyonunu başlatıyor!

Dünya

Avrupa'da savaş kızıştı: Polonya "Horyzont" operasyonunu başlatıyor!

Alman halkının İsrail isyanı ankete yansıdı! Büyük çoğunluk Gazze'de savaş suçu işlendiğini düşünüyor
Alman halkının İsrail isyanı ankete yansıdı! Büyük çoğunluk Gazze'de savaş suçu işlendiğini düşünüyor

Dünya

Alman halkının İsrail isyanı ankete yansıdı! Büyük çoğunluk Gazze'de savaş suçu işlendiğini düşünüyor

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı
Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Dünya

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

İtalya'daki İsrail Karşıtı Protestoda Çatışma: Bologna Sokakları Savaşı Andırdı
İtalya'daki İsrail Karşıtı Protestoda Çatışma: Bologna Sokakları Savaşı Andırdı

Dünya

İtalya'daki İsrail Karşıtı Protestoda Çatışma: Bologna Sokakları Savaşı Andırdı

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ferhat

Siyonist uşağı geri zekalılar

Senel

Muslumanın Müslümana güçü yeter.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23