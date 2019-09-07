Söke Belediyesi Tenis Turnuvası sona erdi

Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvanın başarılı sporcuları ödüllerini aldı.

30 Ağustos’ta başlayan tenis turnuvası heyecanı 5 Eylül’de oynanan final maçları ile sona erdi. Heyecana katılarak başarılı olan sporculara ödülleri 6 Eylül akşamı konserinde takdim edildi.

Gerçekleşen turnuvada 18 yaş altı kategorisinde İpek Ata birinci, Almina Yardım ikinci oldu. 18 yaş altı erkeklerde Atakan Ata birinci, Batan Mert Duman ikinci oldu. Yeni başlayan bayanlarda Emine Aydın birinci, Songül Kurt ikinci; yeni başlayan erkeklerde Orhan Kahraman birinci, Fırat Özdövenci ikinci oldu. Usta bayanlar kategorisinde Brigitte Myuncuk birinci, Seyhan Tülay Mungan ikinci; usta erkeklerde Fatih Kılınç birinci, Ali Alagöz ise ikinci oldu.

Sporcuların ödülleri Söke Belediyesi spor komisyonu üyeleri Egemen Dalgıç ve Fuat Evren Gül, Kültür Müdürü Sevda Felek ve Kültür Müdürlüğü Şefi Cem Alpay, Söke Belediye Başkan Yardımcısıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan tarafından verildi. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen hakem ve antrenörler Orhan ve Melike Ata’ya da çiçek takdime edilerek teşekkür edildi.