  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Söke AK Parti yönetimi görev dağılımı yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke İlçe Teşkilatında Sibel Menderes Başkanlığındaki yürütme kurulu, görev dağılımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:40:08 -
Söke AK Parti yönetimi görev dağılımı yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke İlçe Teşkilatında Sibel Menderes Başkanlığındaki yürütme kurulu, görev dağılımını yaptı.


Mehmet Yörük Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı, Ayla Kuru Teşkilat Başkanı, Hüseyin Keçe Seçim İşleri Başkanı, Hüseyin Orta Tanıtım ve Medya Başkanı, Ayhan Demirci Sosyal Politikalar Başkanı, Muzaffer Şanlı Yerel Yönetimler Başkanı, Mehmet Kabasakal Ekonomi İşler Başkanı, Ümit Güç Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Sedat Akalın Mali ve İdari İşler, Hatice Aşkınoğlu İlçe Sekreteri olarak görevlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı