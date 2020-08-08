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Yerel

Sokakta silahlı saldırı! Kafasından vurulan şahıs kurtarılamadı

Samsun'da gece vakti bir lokal önünde silahlı saldırıya uğrayarak kafasından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:58:00 -
Sokakta silahlı saldırı! Kafasından vurulan şahıs kurtarılamadı

Samsun'da uğradığı silahlı saldırıda kafasından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi Sinema Sokak üzerinde gece vakti bir lokalin önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Şükrü Özdaş (33) isimli vatandaş, kafasından vuruldu. Ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan Özdaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırının şüphelisi bir kişinin arandığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

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