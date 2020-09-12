"Sokakta Satranç Var" projesi salgın koşullarına uygun yürütülüyor





ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "Sokakta Satranç Var" projesinin altıncısını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştiriyor.

"Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla başlayan ve 20 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, satrançseverler hamlelerini bu yıl salgınla mücadeleye dikkati çekmek için sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapacak.

Satranç sevgisinin yansıtılması ve salgınla mücadele için kurallara uyulması çağrısının yapılacağı organizasyonda, açık hava dahil hiçbir alanda toplu müsabaka düzenlenmeyecek.

Satrançseverler kalabalıklara karışmadan hem satranç sevgisini hem de pandemi ile mücadelede kurallara uymanın önemini yansıtabilecek.





- "Yenilen, mat olan virüs olacak"





TSF Başkanı Gülkız Tulay, projenin Türkiye’deki satranç tutkusunu yansıtacağını vurgulayarak "Her yaştan satrançseveri buluşturan bu özel projeyi, güzel geleneğimizi bozmadan sürdürerek salgınla mücadeleye de dikkat çekelim istedik." dedi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulursa yeni tip koronavirüs vaka sayılarının kolaylıkla kontrol altına alınabileceğini ve salgının durdurulabileceğini ifade eden Tulay, "Güçlü bir mücadeleyi birlikte tedbirle mümkün hale getirebiliriz. 'Satranç için varız' diyen herkes, bu ortak mücadelede yer alacak. Yenilen, mat olan virüs olacak ve biz kazanacağız. Hadi o zaman, takın maskelerinizi, yapın hamlelerinizi. Fiziksel mesafenizi korumayı, hijyene çok dikkat etmeyi ise sakın ihmal etmeyin." diye konuştu.

"Her şeyin başı sağlık ve tüm adımlarımızı sağlığımızı düşünerek atalım." diyen Tulay, şöyle devam etti:

"Salgın hepimizi derinden etkiliyor ama hayat da devam ediyor. Zorlukların arasında gülümsemeye devam ediyor, yaşadığımız anlara, hayatımızdaki güzelliklere sahip çıkıyoruz. Bu proje de o güzelliklerden biri oldu yıllardır. Her yıl okullar açılmadan önce 81 şehirde, satrancın heyecanını yansıtan bu proje beş yıldır geleneksel hale geldi, dalga dalga büyüdü. Yurdun dört köşesinden, kurallara sıkı şekilde uyarak, kalabalıklardan kaçınarak, satranç sevgimizi yansıtmaya hazırlanıyoruz. Birbirimize güç vereceğiz, gülümsemelerimizi çoğaltacağız, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, güzellikleri paylaşarak büyüdüğümüzü, mücadele gücümüzü hatırlatacağız."

Salgın dönemi koşullarında sayısız etkinlik ve projeye imza attıklarını belirten Tulay, "Bu proje, bazen bir düğünde gelin ile damadın mutluluğuna eşlik etti, bazen bir elma bahçesinde ekip ruhunun adı oldu. Bazen Karadeniz’in muhteşem yaylalarından sıkı dostlukların rüzgarını getirdi. Bazen masmavi bir denizin dibinde dede ile torunun, geçmişle geleceğin buluşması oldu. Bazen, bir bakkal dükkanının önüne konulan sandığın üzerinden emeğin simgesi oldu. Bazen bir şehrin simgesi bir kalede tarihin derinliklerinden süzüldü. Bazen bir köy okulunda umudun adı oldu. Asıl önemlisi ise sayısız satranç severi buluşturan tutkunun adı oldu." ifadelerini kullandı.





- Görüntüler sosyal medyada paylaşılacak





Satrançseverler, sosyal medya hesaplarından #SokaktaSatrançVar ve #SatrançİçinVarız etiketleriyle görüntülerini paylaşarak etkinliğe katılabilecek ve TSF’nin sosyal ağlarında yayınlanmasını istedikleri görüntüleri de federasyona ya da bulundukları ildeki satranç il temsilciliklerine iletebilecek.



