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Medya Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu'na apartmandan su döktüler
Medya

Sokakta şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu'na apartmandan su döktüler

Yeniakit Publisher
2023-09-17 22:55:00 -

Sokakta bağıra çağıra şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu'nun üzerine apartmandan su döktüler.

Kadıköy'de bir mekânın önünde yüksek sesle şarkı söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşlarına bir semt sakini tarafından üzerlerine su döküldü. Sokakta Levent Yüksel’in ‘Bu Gece Son’ şarkısını söyledikleri sırada mekânın bulunduğu apartmandan üzerlerine su dökülmesine Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları alkışlarla karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Kaygılaroğlu, “Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o an” dedi.

Uraz Kaygılaroğlu, bir mekânın önünde arkadaşlarıyla yüksek sesle şarkı söyleyince apartmandan üzerlerine su döküldü.

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