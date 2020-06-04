  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokakta oyuncak arabayla oynayan çocuğa minibüs çarptı

Esenyurt’ta 7 yaşındaki çocuk kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkarak oyuncak arabayla oynadığı esnada bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:01:00 -
Sokakta oyuncak arabayla oynayan çocuğa minibüs çarptı

Esenyurt’ta 7 yaşındaki çocuk kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkarak oyuncak arabayla oynadığı esnada bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücünün kucaklayarak yakındaki tıp merkezine götürdüğü çocuğun bir süre önce de balkondan düşerek yaralandığı öğrenildi. Çocuğun oyuncak arabası ise sokakta yerde kaldı.


Olay, İncirtepe Mahallesi 245’inci sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.G. (7) sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oyuncak arabasıyla evinin önüne çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada sokağa giren 34 YP 4276 plakalı ticari minibüs E.G.’yi altına aldı. Bir süre sonra vatandaşların uyarmasıyla çocuğa çarptığını fark eden sürücü, aracı geri çekerek çocuğu kucakladı. Yakında bulunan tıp merkezine kaldırılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile başka bir hastaneye sevk edildi. Çocuğa sevk sırasında kalp masajı uygulandığı görüldü. Haberi alınca tıp merkezinin önüne gelen babanın uzun süre göz yaşı döktüğü görüldü.



Oyuncak arabası yerde kaldı


Kaza sırasında çocuğun oyuncak arabası da yerde kaldı. Görgü tanıklarından biri, "Arkadaşa ziyarete gelmiştim içerideydim o sırada bir ses geldi. Sonra baktım minibüs var minibüsçüye ’altta çocuk var’ dedim. Araba durdu baktım çocuğun kulağından kan geliyordu. Şoför kaçmadı çocuğun kulağına tampon yapıp karşıdaki tıp merkezine götürdüler. Babası da geldi” dedi.



Bir süre önce balkondan düşmüş


Çocuğun bir süre önce de balkondan aşağıya düşerek yaralandığı ve 2 kardeş oldukları bilgisine ulaşıldı. Ağır yaralı çocuğun hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı