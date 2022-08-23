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Yerel "Sokakta kılıçla yürüyen gençler" bakın kim çıktı
Yerel

"Sokakta kılıçla yürüyen gençler" bakın kim çıktı

Eskişehir’de sokak ortasında kılıçla yürüyen 3 şahıs, dizide çalışan set ekibi çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 13:18:00 -
"Sokakta kılıçla yürüyen gençler" bakın kim çıktı

Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı.

Yapılan açıklamada, “Eskişehir’de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor" şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir’de çekilen “Mahsusa Trablus” dizisinin ekibi olduğu belirtildi..

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre de olayla ilgili araştırma yapıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.

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