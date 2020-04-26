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Aktüel

Sokakta kalan yabancı uyruklu gence polis sahip çıktı

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün çalıştığı iş yeri kapandığı için sokakta kalan Türkmenistan uyruklu genç polis sahip çıktı.

2020-04-26 13:10:13 -
Sokakta kalan yabancı uyruklu gence polis sahip çıktı

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün çalıştığı iş yeri kapandığı için sokakta kalan Türkmenistan uyruklu genç polis sahip çıktı.


Yeni tıp korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde polis vatandaşların kısıtlamayı ihlal etmemesi için sokak sokak gezerek önlem alıyor. Polis bu önlemler sırasında Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Yeni Cami önünde kaldırımda oturan bir kişiyi görerek yanına gitti. İsminin Semih Teke olduğu öğrenilen ve 6 yıl önce çalışmak için Türkmenistan’dan Türkiye’ye gelen gencin, çalıştığı yer korona virüs önlemleri kapsamında kapanınca sokaklarda kaldığı öğrenildi.


Semih Teke, 2 yıl daha Türkiye’de kalma hakkının olduğunu, ancak iş yeri kapanınca sokaklarda kalmaya başladığını ve Yeni Cami’ye sığındığını söyledi. Bunun üzerine polis merkezi ekipleri Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Ekipleri olay yerine gelerek gence maske verdi. Daha sonrada evraklarını inceledi. Evrakların incelenmesinin ardından gence kalacak yer ayarlandı. Ateşi de ölçülen genç, polis aracına bindirilerek kalacağı yere götürüldü.

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