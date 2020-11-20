  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sokakta kalan aileye belediye başkanı sahip çıktı
Yerel

Sokakta kalan aileye belediye başkanı sahip çıktı

Sokakta kalan aileye belediye başkanı sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:55:00 -
Sokakta kalan aileye belediye başkanı sahip çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evinin kirasını ödeyemediğinden dolayı sokakta çocuklarıyla birlikte kalan 6 kişilik aileye Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu sahip çıktı.

Mevlana mahallesinde yaşayan Süleyman Yıldırım, eşi ve 4 çocuğunun evi geçen yıl aşırı yağış sonrası yıkıldı. Bir süre kirada kalan aile kirayı ödeyemeyince sokakta kalarak çadırda barınmaya başladı. Durumu öğrenen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Yıldırım ailesini telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Soylu, ailenin barınma ve yeni yapılacak olan evlerinin inşaat sorunlarının çözüme kavuşması için ekiplerini yönlendirdi.

Bölgeye giderek aileyle görüşen belediye yetkilileri, kısa süre içerisinde yeni bir ev yapılacağını bu süreçte de Yıldırım ailesinin oturacağı evin kirasının karşılanacağını açıkladı

Süleyman Yıldırım, gösterilen ilgi ve yardımlardan dolayı Feyyaz Soylu ve ekibine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj
Siyaset

Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleş..
Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti
Medya

Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir depremi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyar kasan sunucu Öykü Serter konuk olduğu bir Youtube kanalında uzun süre evli..
Rus medyası son dakika duyurdu... Ermenistan'ı sarsan istifa!
Dünya

Rus medyası son dakika duyurdu... Ermenistan'ı sarsan istifa!

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay