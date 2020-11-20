Sokakta kalan aileye belediye başkanı sahip çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evinin kirasını ödeyemediğinden dolayı sokakta çocuklarıyla birlikte kalan 6 kişilik aileye Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu sahip çıktı.

Mevlana mahallesinde yaşayan Süleyman Yıldırım, eşi ve 4 çocuğunun evi geçen yıl aşırı yağış sonrası yıkıldı. Bir süre kirada kalan aile kirayı ödeyemeyince sokakta kalarak çadırda barınmaya başladı. Durumu öğrenen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Yıldırım ailesini telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Soylu, ailenin barınma ve yeni yapılacak olan evlerinin inşaat sorunlarının çözüme kavuşması için ekiplerini yönlendirdi.

Bölgeye giderek aileyle görüşen belediye yetkilileri, kısa süre içerisinde yeni bir ev yapılacağını bu süreçte de Yıldırım ailesinin oturacağı evin kirasının karşılanacağını açıkladı

Süleyman Yıldırım, gösterilen ilgi ve yardımlardan dolayı Feyyaz Soylu ve ekibine teşekkür etti.