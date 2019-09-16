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Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek yemeye devam etti

Bahçelievler’de iki akraba oturdukları binaya girerken silahlı saldırıya uğradı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:58
Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek yemeye devam etti

Bahçelievler’de iki akraba oturdukları binaya girerken silahlı saldırıya uğradı. Sokaktaki börekçide oturan vatandaşların ise hiçbir şey olmamış gibi börek yemeye devam ettiği görüldü.


Bahçelievler’de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan C.A. ve M.A. simli iki akraba, oturdukları binaya girdikleri sırada araçla kendilerini takip eden 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdığı şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Ateş açan saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken saldırıya uğrayan C.A. ve M.A. kendi araçlarıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine gitti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Öte yandan, saldırının yaşandığı sokakta bulunan bir börekçideki vatandaşların ise hiçbir şey olmamış gibi börek yemeye devam ettiği görüldü.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:58
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