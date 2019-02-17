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Sokakta gördüğü köpeği bıçaklayarak kaçtı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde psikopat bir şahıs, sokakta gördüğü bir köpeği durup dururken bıçaklayarak yaraladı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:37
Sokakta gördüğü köpeği bıçaklayarak kaçtı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir şahıs, yoldan geçerken gördüğü köpeği bıçakladı. Kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, B.U. isimli şahıs gece saatlerinde gördüğü köpeğe bıçakla saldırdı. Köpeği sağ arka ayağından yaralayan B.U. olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından korumaya alındı. Sabah saatlerinde de veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dikişlerini koparmaması içinse kafasına huni şeklinde plastik parça yerleştirildi.

Köpeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner uzman hekim Azime Doğruer, yaranın 7 santim uzunlukta ve 3.5 santimlik genişlikte olduğunu söyledi. Doğruer, “Yuki bize getirildiğinde biraz kanaması vardı. Biceps femoristen kesici bir cisimle yaralanmıştı. Sakin ve halsiz görünüyordu, biraz kanaması olduğu içindir muhtemelen. Yara enfekte değildi. Yara derindi, yaklaşık 7 santimlik bir derinliği, yaklaşık 3-3.5 santimlik de genişliği vardı yaranın. 3 kat olarak diktik mecburen. Kasları diktik, bağ dokuyu diktik, deriyi diktik. Boyunluk olarak da tekrar yarayı açmaması için elizabeth yakalığı taktık boynuna, huni gibi bir aparattan yararlandık. Şu an tedavisi devam ediyor, sağlık durumu iyi. Top artık Yuki ile ilgilenen kişilerde” dedi.

Çevrede oturan vatandaşlar tarafından "Yuki" diye tanınan köpek, hayvan severler tarafından iyileşmesi için bakıma alındı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:37
  1. Hatay
  2. Samandağ ilçesi
  3. köpeği bıçakladı
  4. hayvanlara şiddet

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