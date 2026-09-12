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Gündem Sokakları domuzlar bastı: Kuşadası'nda tedirgin eden görüntü!
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Sokakları domuzlar bastı: Kuşadası'nda tedirgin eden görüntü!

Yeniakit Publisher
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Sokakları domuzlar bastı: Kuşadası'nda tedirgin eden görüntü!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yerleşim alanına kadar inen domuz sürüsü, binaların bahçelerinde yiyecek aradığı sırada cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, bir kez daha yerleşim yerine indi. Bu kez Türkmen Mahallesi'ndeki sokak aralarında serbestçe dolaşan domuz sürüsü, çevredeki vatandaşlarda ise tedirginliğe sebep oldu. Görüntülerde, sokak aralarına kadar gelen yaban domuzlarının bina bahçelerinde ve çöp konteynerlerinde yiyecek aradığı görüldü. Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, domuz sürüsünün yakınından geçerken tedirginlik yaşarken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yerleşim yerlerinde sıklıkla görülmeye başlanan yaban domuzları nedeniyle mahalle sakinleri yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

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