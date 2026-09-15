Sokaklar manyak dolu: Psikolojisi bozuk diye yoldan geçen kadını bıçakla ağır yaraladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun’un İlkadım ilçesinde sokakta hiç tanımadığı bir kadına bıçakla saldıran 32 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Ağır yaralanan 43 yaşındaki kadının ameliyatta dalağı alınırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Dehşet olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde yaşandı. Burak Ü. (32), sokakta yürüyen Nesrin H.’ya (43) bıçakla saldırdı. Sağ göğüs üzeri ile sol göğüs altından yaralanan kadın, ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
DALAĞI ALINDI
Ameliyata alınan Nesrin H.’nın dalağının alındığı, tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, Burak Ü.’yü suçta kullandığı bıçakla yakaladı. Şüpheli ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu, PTT önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü ve bıçağını çıkarıp saldırdığını söyledi.
Gözaltına alınan Burak Ü., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.