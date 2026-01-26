  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediye Başkanı’nı öldürmüştü: Hakim karşısına çıktı Filistinli anne ve bebeklerin öldürülmesini isteyen İsrailli siyasetçiden YPG'li kadınlara övgü! CHP’den suyu bulandırma çabası: Aziz İhsan Aktaş davasında büyük gün geldi çattı Huyu suyu aynı İsrail: YPG, kamikaze drone saldırılarıyla ateşkesi ihlal ediyor! İsrailli siyasetçi açık açık söyledi ‘Türkiye karşısında şansımız yok’ İsrail, Doğu Kudüs’teki BM merkezini kundakladı Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu' Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor! CHPli yolsuzluk şüphelileri için hesap vakti Türkiye Akkuyu ile küresel sahnede CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Yerel Sokaklar birer birer temizleniyor! Antalya’da ölüm tacirlerine dev darbe
Yerel

Sokaklar birer birer temizleniyor! Antalya’da ölüm tacirlerine dev darbe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sokaklar birer birer temizleniyor! Antalya’da ölüm tacirlerine dev darbe

Antalya’nın huzurunu kaçırmaya çalışan silah kaçakçılarına yönelik Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen dev operasyon, zehir tacirlerine ve suç odaklarına tokat gibi bir cevap oldu.

Antalya’nın Serik ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 45 adet ruhsatsız tabanca ve 45 şarjör ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan takip ve araştırmalar sonucunda, Serik ilçesinde ateşli silahlarla işlenen bazı olaylarda kullanılan tabancaların ticaretini yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 adet Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 45 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

 

Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var
Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var

Gündem

Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var

Gökçeada’da huzur hakim! Suç oranlarına ağır darbe: Kararlı mücadele meyvelerini verdi!
Gökçeada’da huzur hakim! Suç oranlarına ağır darbe: Kararlı mücadele meyvelerini verdi!

Yerel

Gökçeada’da huzur hakim! Suç oranlarına ağır darbe: Kararlı mücadele meyvelerini verdi!

'36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!'
'36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!'

Gündem

'36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23